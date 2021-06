JJ Abrams zrobi serial dokumentalny o UFO dla Showtime

fot. Screen Rant

J.J. Abrams stworzy za pośrednictwem swojej firmy Bad Robot 4-częściowy serial dokumentalny pod tytułem UFO. Oprócz Bad Robot za projekt będzie odpowiadać Zipper Bros Films. Produkcja powstanie dla stacji Showtime i zadebiutuje 8 sierpnia.

Serial wyreżyserują Mark Monroe i Paul Crowder. Producentami wykonawczymi UFO są Abrams, Glen Zipper, Mark Monroe, Sean Stuart, Ben Stephenson i Rachel Rusch Rich. Współproducentem wykonawczym jest Kevin Lincoln, a Maren Domzalski i Paul McGuire piastują stanowisko producentów.



fot. Showtime

Serial zbada, jaki tajny wpływ może mieć rząd amerykański, lukratywne firmy prywatne i wojsko, chroniąc prawdę o zjawiskach pozaziemskich w celu realizacji własnych celów. Produkcja nawiązuje do doniesień z New York Times z 2017 roku oraz tych z New Yorkera z 2021 roku, które podkreśliły, jak Pentagon zaczął poważnie traktować istnienie UFO po pojawieniu się materiału filmowego, na którym piloci marynarki wojennej widzieli niezidentyfikowane obiekty na niebie.