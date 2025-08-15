Przeczytaj w weekend
Twórca Elvisa znalazł swoją Joannę d'Arc. Świętą może zagrać aktorka z Gambitu królowej

Wygląda na to, że Isla Johnston​ może mieć kolejny duży projekt na swoim koncie.
Wygląda na to, że Isla Johnston​ może mieć kolejny duży projekt na swoim koncie.
Isla Johnston jako młoda Beth Harmon w serialu Gambit królowej Fot. Netflix
Baz Luhrmann najwyraźniej znalazł swoją Joannę d'Arc. Filmowiec, znany z takich tytułów jak Wielki Gatsby czy Elvis, prowadzi negocjacje w tej sprawie z Islą Johnston. Młoda aktorka grała młodą Beth Harmon w Gambicie królowej, jednym z największych serialowych hitów Netflixa. Od tej pory nie miała jednak na koncie żadnej dużej roli. 

Nadchodzi nowy film o Joannie d'Arc

Nadchodzący film Baza Luhrmanna będzie oparty na powieści Blood Red, Sister Rose autorstwa Thomasa Keneally'ego z 1974 roku. Pisarz stworzył również chwaloną Listę Schindlera. Luhrmann napisał scenariusz z Avą Pickett, która wcześniej pracowała między innymi przy serialu Wielka. Na razie nie ogłoszono oficjalnej daty premiery, ale zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. 

Baz Luhrmann nie jest pierwszą osobą, która bierze na tapet historię tej postaci. Powstało już wiele filmów na jej temat, a najpopularniejszymi są prawdopodobnie Joanna d'Arc z 1999 roku i Męczeństwo Joanny d'Arc z 1928 roku. Wiele osób może zastanawiać się więc, czy kolejna adaptacja jest potrzebna. Czas pokaże, czy Baz Luhrmann ma do zaoferowania coś nowego i dobrego. 

Źródło: www.worldofreel.com

