Znany pisarz wraca po niemal dekadzie z nową książką. To 900-stronicowy epos o smoku

William Morrow

Joe Hill napisał nową książkę. To 900-stronicowy epos o smokach, zatytułowany King Sorrow. Zadedykował go swojej żonie, a jednocześnie redaktorce i wydawczyni, Gillian Redfearn. Jak przyznaje, w trakcie pisania zaczął dodawać do powieści wszystko, co mogłoby się jej spodobać:

Jedna część tej historii to minipowieść o katastrofie lotniczej, której akcja rozgrywa się w samolocie 747 lecącym z Nowego Jorku do Londynu. Za oknem widać smoka wśród burzowych chmur. Inny wątek przywodzi na myśl Indianę Jonesa i prowadzi czytelników do jaskini pełnej pułapek trolla. W pewnym momencie paramilitarna organizacja porywa kilka osób, które są zmuszone powiedzieć im wszystko, co wiedzą o tytułowym smoku. Podjęta zostaje desperacka próba ratowania ocalałych z zawalonego budynku. Dochodzi do pijackiej bójki na rolkach. Tak dodawałem kolejne rzeczy, ponieważ widziałem w tej historii wiele potencjału.

Joe Hill bierze na tapet smoka

Joe Hill nie ukrywa, że ma słabość do złoczyńców. Jedną z jego ulubionych postaci jest Smaug z Hobbita. Nic dziwnego, że poświęcił wiele czasu, by dopracować swojego nowego antagonistę.

Jestem kimś, dla kogo Smaug z Hobbita jest ulubioną fikcyjną postacią. Myślę, że lubię go nawet bardziej, niż Sherlocka Holmesa. Uważam też, że w wielu przypadkach horrory są tak dobre, jak ich antagonista. Zatem wspaniały, ważący 4000 ton, 70-metrowy smok z paskudnym poczuciem humoru wydaje się całkiem stabilną podstawą, na której można zbudować książkę.

Jeśli trochę przeraża Was wielkość książki, Joe Hill uspokaja, zdaje sobie sprawę, że w przypadku takiej ilości stron, trzeba używać zwięzłego, dosadnego i bezpośredniego języka. „Chcesz elegancji, ale też dynamiki” – podsumował pisarz.

King Sorrow ukazał się w angielskim tłumaczeniu 21 października 2025 roku. Nie wiadomo, czy dostaniemy polskie wydanie. Ale jeśli tak, pewnie warto obserwować wydawnictwo Albatros, które do tej pory czuwało nad książkami autora. Będziemy Was informować na bieżąco.

