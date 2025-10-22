Znany pisarz wraca po niemal dekadzie z nową książką. To 900-stronicowy epos o smoku
Joe Hill to znany autor i syn Stephena Kinga. Po niemal dekadzie od premiery jego ostatniej książki — pierwsze wydanie Strażaka wyszło w 2016 roku — wraca z nowym tytułem. Pisarz opowiedział o King Sorrow.
Joe Hill napisał nową książkę. To 900-stronicowy epos o smokach, zatytułowany King Sorrow. Zadedykował go swojej żonie, a jednocześnie redaktorce i wydawczyni, Gillian Redfearn. Jak przyznaje, w trakcie pisania zaczął dodawać do powieści wszystko, co mogłoby się jej spodobać:
Joe Hill bierze na tapet smoka
Joe Hill nie ukrywa, że ma słabość do złoczyńców. Jedną z jego ulubionych postaci jest Smaug z Hobbita. Nic dziwnego, że poświęcił wiele czasu, by dopracować swojego nowego antagonistę.
Jeśli trochę przeraża Was wielkość książki, Joe Hill uspokaja, zdaje sobie sprawę, że w przypadku takiej ilości stron, trzeba używać zwięzłego, dosadnego i bezpośredniego języka. „Chcesz elegancji, ale też dynamiki” – podsumował pisarz.
King Sorrow ukazał się w angielskim tłumaczeniu 21 października 2025 roku. Nie wiadomo, czy dostaniemy polskie wydanie. Ale jeśli tak, pewnie warto obserwować wydawnictwo Albatros, które do tej pory czuwało nad książkami autora. Będziemy Was informować na bieżąco.
Najlepsze książki grozy. Stephen King, Joe Hill i inni
Źródło: Variety
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1938, kończy 87 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1972, kończy 53 lat