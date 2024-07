fot. DreamWorks Television

John Corbett był gwiazdą seriali Przystanek Alaska oraz Seks w wielkim mieście. W 2023 roku mogliśmy go oglądać w filmie Moje wielkie greckie wesele 3, gdzie powtórzył rolę Iana Millera. W podcaście Fly on the Wall wyznał, że żałuje tego, że ograniczył się wyłącznie do aktorstwa. 63-letni aktor przyznał, że jest u schyłku kariery w showbiznesie, więc może teraz szczerze powiedzieć, że podjął złą decyzję, że nie spróbował swoich sił przy kreatywnych aspektach pracy nad produkcjami.

Czy kiedykolwiek siedziałeś w cholernej poczekalni u lekarza przez godzinę i myślałeś: "Co do k...?" Dla mnie tak wygląda kręcenie filmu, ponieważ nie jestem częścią żadnego procesu twórczego.

Corbett odniósł się do kariery Emmy Stone, która poza aktorstwem zajmuje się również produkcją filmów oraz współpracuje przy kreatywnej części projektów. Aktor ubolewa, że ​​nigdy nie zdobył takiego doświadczenia w Hollywood, co mogłoby mu zapewnić bardziej satysfakcjonującą karierę.

Zarobiłem mnóstwo pieniędzy. Mieszkam w pięknym domu. Ludzie podchodzą do mnie w każdej restauracji, do której idę. Jestem przyjacielem świata. Ale jeśli chodzi o satysfakcjonujące życie zawodowe, nie napisałem ani jednego pieprzonego tekstu. Nie napisałem ani jednego dowcipu, który by rozśmieszył ludzi. Więc na tym poziomie nie było to satysfakcjonujące.

Corbetta zobaczymy w 3. sezonie I tak po prostu, który jest sequelem Seksu w wielkim mieście. Zagrał również w filmie biograficznym On Fire, który obecnie jest na etapie postprodukcji.

