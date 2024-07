Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy o Sauronie. To o nim jest 2. sezon - nowe zdjęcia

fot. materiały prasowe

Portal Collider był swego czasu obecny na planie drugiego sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Teraz spadło embargo na ich relacje i zebrane tam wypowiedzi. Wówczas showrunnerzy Patrick McKay i J.D. Payne opowiadali dziennikarzom o tym, jak drugi sezon jest o złoczyńcach. Tutaj jednak stanowczo podkreśli, że najbardziej jest o Sauronie.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Sauron bohaterem 2. sezonu

- Drugi sezon jest o złoczyńcach, w szczególności o Sauronie. Zobaczymy, jak używa podstępu, manipulacji, kłamstw, przymusu i oszustwa, aby ruszyć pionki na szachownicy.

Wszystko po to, by osiągnąć najlepsze korzyści dla siebie. Wspominają też o skłóceniu ze sobą różnych grup, co generuje konflikt korzystny dla niego.

Władca Pierścieni :Pierścienie Władzy - zdjęcia z 2. sezonu

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - sezon 2

Widzieliśmy, że w pierwszym sezonie mógł bez problemu totalnie zmanipulować Galadrielą i osiągnąć to, co chciał. Teraz będzie to robić w stosunku do wszystkich.

- Frajdą w drugim sezonie jest to, że wiemy kim on jest w odróżnieniu od tego, że w pierwszej serii działał w skryciu. To bardziej o tym, jak możemy zrozumieć psychologię postaci i jak on działa.

Dodają, że na razie powstały dopiero trzy pierścienie dla elfów. Reszta dopiero musi zostać wykuta. Tłumaczą, że historie tych różnych nacji, społeczności mają być spójne ze sobą poprzez osobę Saurona i jego działań.

Pewnym wątkiem będzie też Galadriela i to, jak sobie poradzi z wydarzeniami z pierwszego sezonu. Ma świadomość, że zasadniczo pomogła Sauronowi, co może mieć tragiczne konsekwencje, a inni mogą przestać jej ufać jak do tej pory.

Premiera 29 sierpnia w Prime Video.