John Wick 4 – Japonia zmienia tytuł. Idealnie podsumowuje serię

John Wick 4 niedługo urozmaici japońskie repertuary kinowe. Zanim jednak to nastąpi, Japonia zdecydowała się wprowadzić poprawki do oficjalnego tytułu. Od teraz John Wick 4 będzie znany w tym kraju pod nazwą John Wick: Consequences, co ciekawie opisuje przedstawianą historię.

John Wick 4 – dlaczego zmieniono tytuł?

Nie wiadomo jednak, jaki powód przyświecał takim zmianom. Mówi się, że to przez cyfrę „4”, która w oczach Japończyków postrzegana jest jako pechowa. Stoi za tym kłopotliwa wymowa, gdyż często słyszy się „shi”, co oznacza również śmierć. Niewykluczone są także cele marketingowe.

Natomiast nie jest to pierwszy raz, gdy Japonia skłania się ku poprawkom w oficjalnych tytułach. Tak samo było w przypadku filmu Czas Apokalipsy (tytuł oryg. Apocalypse Now), którego tytuł zmieniono na Jigoku no Mokushiroku, co dosłownie tłumaczy się jako Apokalipsa w piekle.

„Konsekwencje” w nowym tytule dla Johna Wicka oddają charakter produkcji. Słowo to pada w filmie sześć razy, a następstwa czyichś działań są jednym z tematów fabuły. Podsumowuje to również serię, gdyż każde działanie i każda złamana zasada mają śmiertelne konsekwencje.

Film John Wick: Consequences trafi do japońskich kin 22 września.