John Wick 4 – testowa widownia odrzuciła alternatywne zakończenie. Co w nim było?

Lionsgate

John Wick 4 zakończył się wielkim twistem, sugerującym śmierć tytułowego bohatera. John poświęcił się w pojedynku, aby uwolnić swojego przyjaciela Caine’a (Donnie Yen) i jego córkę od zagrożenia ze strony Wysokiego Stołu i zginął na stopniach miejsca, w którym doszło do strzelaniny. Ostatnie ujęcie Johna Wicka siedzącego jak buddyjski mnich, gdy jego życie wymykało się spod kontroli, sprawiło, że wielu widzów zastanawiało się, czy naprawdę widzieliśmy to, co widzieliśmy. Okazuje się, że było więcej wersji finału.

John Wick 4 – alternatywne zakończenie

John Wick 4 mógł skończyć się inaczej, o czym wspominał Chad Stahelski w rozmowie dla Collidera. Reżyser poszedł na kompromis z Lionsgate, aby mieć więcej opcji na ukazanie losu tytułowego bohatera:

- Powiedziałem: „Powiem ci coś, nakręcę zakończenie na dwa sposoby, wiesz, z jedną dodatkową małą rzeczą, dwoma dodatkowymi małymi strzałami. Dam znać, że on żyje i pozostawię decyzję publiczności, testując oba finały”. I były super. Pozwolili mi przejść przez cały film… Testowa widownia zdecydowanie miała swojego faworyta, czyli zakończenie, które widzieliście – fajnie było im to pokazać i uzyskać rzeczywistą informację zwrotną… Wszyscy to rozumieli i dobrze było dojść do tego wniosku wspólnie, bez konieczności walki z tym czy przymuszaniem.

O zakończeniu, które testowa widownia zdecydowanie odrzuciła, Stahelski opowiedział więcej dla Empire:

- (Koniec ukazany w kinach) to było zakończenie, którego chcieliśmy z Keanu, ale ostatecznie nakręciliśmy inne – takie, w którym rzeczywiście widziałeś Johna Wicka pod koniec filmu. Było więc bardzo jasne, że wciąż żyje. Jednak testowa widownia zdecydowanie wolała niejednoznaczny finał.

Prawdopodobnie byłaby to tania sztuczka dla Johna Wicka 4, abyśmy myśleli, że John Wick złożył ostateczną ofiarę tylko po to, aby cofnąć to sekundę później. Zakończenie, które otrzymaliśmy w kinach, było rzeczywiście o wiele bardziej zgodne z opowieściami w stylu samurajów. Istnieje nawet symboliczny podtekst do sceny śmierci, którą Stahelski zdradza jako możliwą idealną drogę do Johna Wicka 5 – śmierć niesławnego „Johna Wicka” nie jest dosłowną śmiercią „Johna” człowieka. W czwartej części był cały podtekst o starym życiu kontra nowym, który mógłby stać się bardzo dosłowny.

„Wiesz, widziałem Johna odnoszącego gorsze obrażenia” – przyznał reżyser.

John Wick 4 – gdzie obejrzeć?

John Wick 4 jest dostępny do wypożyczenia na Prime Video, gdzie trzydniowy dostęp do tego tytułu kosztuje 14,99 zł.

