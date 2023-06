John Wick 4 jest obrzydliwy. Reżyser Urodzonych morderców krytykuje film

Źródło: materiały prasowe

Oliver Stone to swego czasu jeden z najlepszych reżyserów w Hollywood. Wciąż na koncie ma tak ponadczasowe klasyki jak Urodzeni mordercy, Pluton, Pomiędzy niebem a ziemią czy Urodzony 4 lipca. W rozmowie z Variety wyraził on frustrację tym, że współczesne kino jest napędzane przez popkulturowe franczyzy. Za przykład czegoś, czego szczerze nienawidzi podał... Johna Wicka 4, którego niedawno obejrzał w samolocie.

John Wick 4 obrzydliwy

Oliver Stone nie cofa się w swojej krytyce, nazywając go obrzydliwym ponad wszelką miarę.

- Nie wiem, co ludzie sobie myślą. Może oglądałem G.I. Joe, gdy byłem dzieckiem, ale tutaj Keanu Reeves zabija kilkaset osób w je**nym filmie. Jako weteran wojenny muszę powiedzieć, że żadna z tych śmierci nie jest w ogóle wiarygodna. Mam świadomość, że to film, ale dla mnie to bardziej jak gra wideo niż film.

Słynny reżyser uważa, że John Wick 4 jako film traci jakikolwiek związek z rzeczywistością.

- Może widownia lubi gry wideo, ale ja się nudziłem. Jak dużo samochodów można rozwalić? Jak dużo popisów kaskaderskich można zrobić? Jaka jest różnica pomiędzy Szybkimi i wściekłymi i innymi filmami gatunku? To jest ciągle to samo. Czy to jakiś superbohater Marvela, czy człowiek w stylu Johna Wicka - nie ma to różnicy. Nie ma w tym wiarygodności.

Fani w mediach społecznościowych szybko skrytykowali krytykę Olivera Stone'a mówiąc prosto: nikt nie ogląda filmów akcji w stylu Johna wicka dla wiarygodności i realizmu. A co Wy o tym sądzicie?

