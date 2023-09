John Wick 4 online - data premiery VOD. Gdzie oglądać?

fot. materiały prasowe

Po tym jak John Wick 4 trafił na płatne serwisy VOD gdzie można było go kupić lub wypożyczyć, czas na to by ta produkcja trafiła na serwisy streamingowe w ramach abonamentu. Pierwszym podmiotem który wprowadzi najnowszy film w reżyserii Chada Stahelskiego do swojej biblioteki będzie Prime Video. Mało tego, użytkownicy otrzymają wszystkie cztery części by zapoznać się. pełną przygodą tego emerytowanego zabójcy zmuszonego do powrotu do swojego dawnego życia.

Tak więc 14 września na Prime Video trafi kolejno John Wick i John Wick 2, a dzień później - 15 września - abonenci zyskają dostęp do John Wick 3 i John Wick 4.

Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.

John Wick 4 - obsada

Oprócz Keanu Reevesa i Donniego Yena w filmie wystąpili: Laurence Fishburne ( The Bowery King), Ian McShane (Winston), Bill Skarsgård (Markiz Vincent de Gramont), Hiroyuki Sanada (Shimazu Koji), Lance Reddick (Charon), Scott Adkins (Killa Harkan), Clancy Brown (The Harbinger), Shamier Anderson (Pan Nikt/Tropiciel), George Georgiou (Starszy), Rina Sawayama (Shimazu Akira), Natalia Tena (Katia) i Marko Zaror (Chidi).