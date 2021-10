John Wick 4 - premiera, obsada i fabuła. Wszystko co wiemy do tej pory

Fot. Materiały prasowe

John Wick: Chapter 4 powróci do postaci tytułowego genialnego zabójcy, w którego po raz kolejny wcieli się Keanu Reeves. W obsadzie zobaczymy zarówno znajome twarze, jak i całkowicie nowych aktorów, w tym gwiazdy kina akcji. Stahelski zapowiedział, że w tej części powrócą do niektórych pytań, na które widzowie nie uzyskali odpowiedzi wcześniej. Jak i uprzedził w ostrych słowach, że nie powinniśmy spodziewać się szczęśliwego zakończenia. Poniżej możecie zobaczyć wszystko, co wiemy o produkcji do tej pory.

John Wick 4 - kiedy premiera?

John Wick: Chapter 4 pierwotnie miał trafić na duże ekrany 21 maja 2021 roku. Z powodu pandemii COVID-19 i filmu Matrix: Zmartwychwstania, przez który Keanu Reeves miał problemy z harmonogramem, ta data została przesunięta. Aktualnie premiera filmu jest zaplanowana na 27 maja 2022 roku.

John Wick 4 - obsada

W tytułowej roli powróci Keanu Reeves. Reżyser potwierdził, że Ian McShane po raz kolejny pojawi się we franczyzie. Ze znajomych twarzy zobaczymy także takich aktorów jak Lance Reddick i Laurence Fishburne. W obsadzie Johna Wicka: Chapter 4 możemy spodziewać się też gwiazd kina akcji, takich jak: Donnie Yen (Ip Man), Scott Adkins (Ninja: Cień łzy) i Mark Zaror (Maczeta zabija). Oprócz nich w produkcji pojawią się Bill Skarsgard, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson i Clancy Brown. Będzie to też debiut filmowy dla piosenkarki Riny Sawayamy.

John Wick 4 - kiedy i gdzie jest kręcony?

Potwierdzenie rozpoczęcia zdjęć odbyło się w czerwcu 2021 roku. Portal Collider dowiedział się, że John Wick: Chapter 4 przeniesie sporą część akcji poza Nowy Jork. Kręcenie miałoby odbywać się w Berlinie i Paryżu, a dodatkowe zdjęcia w Japonii i Nowym Jorku. Oryginalny plan Lionsgate przewidywał też, że John Wick 4 i John Wick 5 będą kręcone jedno po drugim, jednak pandemia pokrzyżowała im plany.

John Wick 4 - potwierdzeni bohaterowie

Keanu Reeves oczywiście po raz kolejny wcieli się w Johna Wicka. Ian McShane ponownie zagra Winstona, właściciela New York Continental Hotel, który ostatnim razem dopuścił się ogromnej zdrady. Stahelski jednak podkreślił, że według niego intencje bohatera wciąż podlegają interpretacji i można je różnie odczytać. I właśnie w ten sposób w Johnie Wicku 4 chcą powrócić do niektórych pytań bez odpowiedzi z poprzednich części. Lance Reddick powróci do roli Charona, a Laurence Fishburne znów zagra Bowery Kinga.

Jeśli chodzi o nowych bohaterów, większość detali jest utrzymywana w tajemnicy. Bill Skarsgard jednak zdradził portalowi Collider, że jego rola nie wymaga treningów walki, jednak czegoś innego. Z drugiej strony Shamier Anderson wstawia dużo zdjęć zza kulis, na których ma do czynienia z bronią. Marko Zaror za to ma być jednym z głównych przeciwników Johna Wicka w filmie.

John Wick 4 - opis fabuły

Nie ma jeszcze oficjalnego streszczenia fabuły filmu John Wick: Chapter 4. Dostaliśmy jednak sporo informacji na temat tego, czego możemy się spodziewać. Historia zacznie się od wybuchowego zakończenia z Johna Wicka 3, w którym tytułowy bohater całkowicie odciął się od organizacji zabójców znanej jako The High Table. Choć wszyscy myślą, że nie żyje, tak naprawdę zostaje ranny i trafia pod opiekę Bowery Kinga. Fishburne zdradził, że ten film tak jak swoi poprzednicy postara się zagłębić w mitologię tego świata.

Przeczytałem scenariusz. Jest naprawdę, naprawdę fajny. Chociaż to ten sam świat, jak w poprzednich trzech filmach, to zdecydowanie sięga głębiej, szczególnie jeśli chodzi o kodeks zabójcy czy relację z jednym konkretnym bohaterem. To naprawdę dusza i serce tej franczyzy.

W niedawnym wywiadzie z IndieWire Stahelski wyraził się dość jasno, że bez względu na to, gdzie John Wick: Chapter 4 zmierza, nie powinniśmy spodziewać się szczęśliwego zakończenia.

John mógł przeżyć całe to g***o, ale na końcu tego wszystkiego nie ma szczęśliwego zakończenia. Nie ma gdzie pójść. Szczerze? Rzucę ci teraz wyzwanie, oto pytanie dla ciebie: jak, k***a, chcesz, żebym to zakończył? Myślisz, że John odjedzie w zachodzie słońca? Zabił 300 ludzi i po prostu pójdzie sobie, jakby wszystko było w porządku? Po prostu zakocha się w kolejnej osobie? Jeśli jesteś tą p***doloną osobą, gdyby ten gość naprawdę istniał, jakby miał się zakończyć jego dzień? Ma z***aną resztę życia. To tylko kwestia czasu.