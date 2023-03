John Wick 4 - jest scena po napisach. Wytycza ona nową drogę dla przyszłości serii

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Lionsgate

W filmie John Wick 4 jest scena po napisach - na tym polu najnowsza odsłona serii łamie z dotychczasową tradycją. Donosiliśmy już Wam dziś, że w finałowej sekwencji produkcji główny bohater ponosi śmierć, będąc wcześniej postrzelony przez dawnego przyjaciela, Caine'a (Donnie Yen). Ten ostatni został wynajęty przez Markiza de Gramont, aby zlikwidować protagonistę; godzi się na to pod przymusem, gdy Markiz grozi zabiciem jego córki. To właśnie do tego wątku odwołuje się scena po napisach.

Widzimy w niej, jak Caine z bukietem kwiatów w dłoni podąża w stronę swojego dziecka. W pewnym momencie najprawdopodobniej wyczuwa on jednak zagrożenie - z tłumu ludzi wyłania się bowiem idąca w jego kierunku Akira (Rina Sawayama), z wyraźnym zamiarem pozbawienia życia ślepca. Widz nie dowiaduje się, w jaki sposób kończy się ta sekwencja.

Istotne jest to, że Caine wraz z armią żołnierzy Markiza znacznie wcześniej pojawił się w hotelu Osaka Continental, którego kierownikiem był Koji (Hiroyuki Sanada), ojciec Akiry. Odmówił on Caine'owi wydania przebywającego w tej samej lokacji Johna Wicka, stawiając również opór wysłanym przez de Gramonta zabójcom. Ostatecznie - na oczach poważnie rannej Akiry - portretowana przez Yena postać zabiła Kojiego, pozwalając jednak jego córce przeżyć. Sama kobieta wyraźnie pała żądzą zemsty; w czasie ostatniego spotkania z Wickiem chce, by ten pomścił jej ojca.

Nie ulega wątpliwości, że scena po napisach Johna Wicka 4 ustawia podwaliny pod nowy kierunek w obrębie całej franczyzy. Nie jest jednak jasne, czy reżyser Chad Stahelski w ogóle zdecyduje się sięgnąć po ten wątek jako fabularny punkt wyjścia w ewentualnym, 5. filmie serii. Więcej informacji na temat jego podejścia do przyszłości uniwersum znajdziecie w tym miejscu.

John Wick 4 - plakaty i zdjęcia