Jaki będzie John Wick 5? Reżyser zapowiada wyjątkowy pomysł!

Wszyscy zastanawiają się, co dalej z Babą Jagą po wydarzeniach z Johna Wicka 4, w których bohater najwyraźniej zmarł w Paryżu. Wielu uznało, że to koniec tej części franczyzy, ale Lionsgate ogłosiło powstanie Johna Wicka 5. Padały wówczas słowa: film powstanie, jeśli Chad Stahelski i Keanu Reeves będą mieć na tyle dobry pomysł, by miało to sens. Najwyraźniej już mają – Stahelski po raz pierwszy zapowiedział nową produkcję.

Jaki będzie John Wick 5?

– Saga Johna Wicka zasadniczo dobiegła końca. Jedynym sposobem, by zrobić "piątkę”, było wymyślenie nowej historii z Johnem Wickiem. To nie jest kontynuacja konfliktu z organizacją High Table. John zmagał się z żałobą. To, co szykujemy, będzie czymś kompletnie innym. Kiedy wszyscy zobaczą zwiastun, powiedzą: "Jasna cholera, muszę to obejrzeć!” – powiedział Stahelski.

Nie zdradził szczegółów, ale dominującą w mediach społecznościowych teorią fanów jest... pokazanie Johna Wicka walczącego o wyjście z piekła, by spędzić wieczność z ukochaną. Nie wiadomo, czy Stahelski będzie chciał iść w tak szalonym kierunku.

W czerwcu na ekranach pojawi się Ballerina – spin-off Johna Wicka rozgrywający się pomiędzy trzecią a czwartą częścią. W produkcji jest też film o Cainie z "czwórki”, którego reżyserem i gwiazdą będzie Donnie Yen. W planach są również serial Under the High Table oraz animacja będąca prequelem wydarzeń z pierwszej części. Te dwa projekty mają być kluczowe dla Johna Wicka 5.

– Serial ze świata Johna Wicka i animacja to nasze ważne priorytety. Chcemy spróbować poruszyć kilka rzeczy i pokazać nowe wątki, by wykorzystać oba tytuły do wprowadzenia widzów do pomysłów na „Johna 5”.

Czekamy na dalsze szczegóły.