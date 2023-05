John Wick 5 powstanie! W drodze też kolejne spin-offy

fot. materiały prasowe

Na początku 2023 roku do kin zawitał John Wick wraz z czwartą odsłoną swoich przygód i zastanawiano się, czy to będzie pożegnanie z tą postacią. Wcześniej reżyser widowiska, Chad Stahelski sugerował, że siądą do rozmów zwłaszcza z aktorem, Keanu Reevesem i zastanowią się, czy robić to dalej. Jednak teraz Joe Drake, szef studia Motion Picture Group potwierdził na spotkaniu z akcjonariuszami, że piąty film powstaje i jest na wczesnym etapie rozwoju.

Wyjaśnił, że bacznie przyglądają się rozwijaniu franczyzy i chcą dostarczać publice nowe rozdziały tego świata, odpowiadając na ich wyraźne apetyty. Wspomina też prace nad czterema produkcjami, a wśród nich wspomniał na razie tylko piątą część Johna Wicka, film Ballerina i serial The Continental.

Tak więc budujemy świat, a kiedy pojawi się ten piąty film, będzie organiczny - będzie organicznie wyrastał z tego, jak zaczynamy opowiadać te historie.

Na temat czwartego spin-offu wypowiedział się natomiast Chad Stahelski i potwierdził, że trwają prace nad kolejnym serialem, który pozwoli opowiedzieć więcej historii w tym uniwersum. Nie ujawniono na razie żadnych większych szczegółów. Wciąż trwają liczne rozmowy dotyczące rozwoju franczyzy i tego, ile historii mogą opowiedzieć i czy ludzie będą chcieli to oglądać. Przyszłość powinna być jednak bogata dla fanów serii, bo w planach są nawet gry wideo w tym świecie.

fot. materiały prasowe

Ballerina i The Continental - o czym produkcje?

The Continental to serial stworzony dla amerykańskiej platformy Peacock. Produkcja będzie składać się z trzech odcinków, a każdy z nich ma trwać dziewięćdziesiąt minut. Akcja produkcji rozgrywa się w tytułowym hotelu, który jest schronieniem dla zabójców z całego świata.

Ballerina, to z kolei film, w którym główną rolę zagra Ana de Armas. Baleriny to zabójczynie szkolona według tradycji Ruska Roma, tak jak widzieliśmy w trzeciej części. Keanu Reeves, Ian McShane i Anjelica Huston powrócą do swoich ról z serii. Na ekranie zobaczymy też zmarłego niedawno Lance'a Reddicka, który nakręcił swoje sceny. W obsadzie są także Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno i Norman Reedus. Za kamerą stoi Len Wiseman, a autorem scenariusza jest Shay Hatten. Premiera w 2024 roku.