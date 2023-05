Spider-Man: Poprzez multiwersum - głos Alfreda Moliny w nowym wideo promującym film

Fot. Materiały prasowe

Spider-Man: Poprzez multiwersum jest kontynuacją historii nagrodzonego Oscarem filmu z 2018 roku. W nowej odsłonie animowanych przygód Spider-Mana, która zadebiutuje w Polsce już 2 czerwca, Miles Morales i Gwen Stacy ponownie łączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą – ma być on zagrożeniem większym, niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory.

W filmie na widzów czekać będzie na pewno wiele niespodzianek. W materiałach promujących film ujawniono kilka z nich, jak np. to, że zawitamy od miejsca znanego z dwóch części Venoma. Teraz nowe wideo ujawnia, że usłyszymy głos Alfreda Moliny, który wcielał się w Doctora Octopusa w filmie Spider-Man 2 z 2004 roku i później powtórzył rolę w Spider-Man: Bez drogi do domu z 2021 roku.

W 20 sekundzie nowego materiału wideo, możemy usłyszeć: "Witaj, Peter". Ten sam tekst słyszeliśmy we wspomnianej produkcji MCU. W scenie, w której słyszymy głos Moliny, widzimy jednak zupełnie inny wizerunek Octopusa, bowiem przed nami ukazuje się oryginalny z komiksów wizerunek postaci. Zobaczcie wideo poniżej.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - nowy zwiastun