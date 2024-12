Paolo Sorrentino i Toni Servillo znów połączą siły. O czym będzie ich nowy film?

fot. Gianni Fiorito

Reklama

La Grazia to nowy film Paolo Sorrentino, który znów będzie pracował z aktorem Tonim Servillo. Szczegóły fabularne są owiane tajemnicą, ale portal Deadline podaje, że jest to historia miłosna. Sorrentino będzie również odpowiadał za scenariusz, a zdjęcia zostały zaplanowane na wiosnę 2025 roku. Film zostanie wypuszczone przez PiperFilm na terenie Włoch, a za produkcję odpowiada Annamaria Morelli spod szyldu The Apartment oraz firma produkcyjna Sorrentino, Numero 10.

Servillo pracował z Sorrentino nad łącznie siedmioma projektami. Należą do nich między innymi Oni, Boski, To była ręka Boga oraz Wielkie piękno, które zdobyło nagrodę Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny.

Zobacz także:

Paolo Sorrentino - co wiadomo o jego najnowszym filmie?

Najnowszy film Sorrentino, Bogini Partenope, zadebiutował w tym roku na festiwalu filmowym w Cannes. Tak dystrybutor opisuje jego fabułę:

Przyjście na świat małej Partenope jest jak narodziny bogini. Na pięknej wyspie Capri objawia się kobieta idealna, która swą niezwykłą urodą zniewala mężczyzn, jednocześnie wymykając się ich żądzom. Ambitna, ogromnie ciekawa świata, nade wszystko ceni sobie wolność i szukanie własnej drogi przez życie. Od spotkanych na niej mężczyzn, amerykańskiego pisarza, lubieżnego biskupa czy zakochanego w niej do szaleństwa przyjaciela z młodości, uczy się patrzeć na świat pod różnymi kątami. Zanurzona w tętniącym żywiole neapolitańskiej codzienności nigdy nie daje się zdefiniować i ujarzmić.