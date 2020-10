John Wick Hex trafi także na Steam i konsole Xbox One oraz Nintendo Switch

Good Shepherd Entertainment

John Wick Hex to nietypowa produkcja, która łączy szybką rozgrywkę z taktyczną strategią. Gracze wcielają się w tytułowego bohatera i wykonują szereg zadań, walcząc z pojawiającymi się na ekranie przeciwnikami. Istotną rolę odgrywa tutaj tak zwana oś czasu, która pokazuje, jak długo wykonywane będą czynności nasze i oponentów. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie dobieranie ruchów, tak by przerywać wrogie ataki. Tytuł ten od dłuższego czasu dostępny jest na Epic Game Store oraz PlayStation 4, a już wkrótce trafi na kolejne platformy.

Oficjalnie poinformowano, że John Wick Hex zadebiutuje na Steam, Xbox One oraz Nintendo Switch już 4 grudnia. Będzie to dokładnie ta sama wersja co na EGS i PS4, a cenę ustalono na 19,99$, czyli około 80 zł. Opublikowano też nowy zwiastun ze scenami z rozgrywki - zobaczcie sami.