John Wick - ile Keanu Reeves zarobił na słynnej serii? Dostał ogromną podwyżkę za 4. część!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Na jaw wychodzą nowe szczegóły dotyczące wynagrodzenia, jakie podobno otrzymał Keanu Reeves za rolę bezkompromisowego zabójcy w czterech filmach z serii o Johnie Wicku. Według portalu Just Jared, aktor miał otrzymać sporą sumę za 4. część.

John Wick - zarobki Keanu Reevesa

Podstawowa pensja Reevesa za Johna Wicka 4 miała wynieść 15 milionów dolarów. Ponadto aktor znacząco zwiększy swoje zarobki, biorąc pod uwagę świetny wynik filmu w box office (440 mln).

Tym samym Keanu Reeves otrzymał sporą podwyżkę. Za pierwszą część z 2014 r., aktor otrzymał pensję w wysokości od 1 do 2 milionów dolarów, podczas gdy sequel przyniósł mu czek o wartości 2,5 mln. Just Jared nie dotarł do informacji odnośnie tego, ile pieniędzy aktor otrzymał za trzeci film. Uważa się jednak, że była to znacząco większa kwota w porównaniu z poprzednimi częściami.

John Wick 5 - co wiadomo?

Producent Basil Iwanyk stwierdził, że 5. część serii "z pewnością kiedyś powstanie". Studio Lionsgate ma pracować nad rozwinięciem tego projektu.

Warto przypomnieć, że w drodze jest spin-off Ballerina z Aną de Armas w roli głównej.