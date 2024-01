Oscarowy reżyser ostro o współczesnym kinie: Barbie infantylizuje Hollywood, Ryan Gosling marnuje czas, a John Wick usypia

Oliver Stone ma kilka zaskakujących opinii na temat Barbie. Filmowiec, który ma na koncie cztery Oscary (Urodzony 4 lipca, Pluton i Midnight Express) uważa, że takie filmy przyczyniają się do "infantylizacji Hollywood" i odradził Ryanowi Goslingowi angażowania się w podobne projekty. Nie oszczędził też Johna Wicka i Szybkich i wściekłych.

Stone w rozmowie z City AM z 2023 roku powiedział:

marnuje czas, jeśli robi to g***o dla pieniędzy. Powinien zająć się poważniejszymi filmami; nie powinien być częścią tej infantylizacji Hollywood. Teraz wszystko jest: fantasy, fantasy, fantasy, nawet filmy wojenne to tylko: fantasy, fantasy, fantasy.