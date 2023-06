John Wick - postać Halle Berry z własnym filmem? Coś jest na rzeczy

fot. Lionsgate // Summit Entertainment

Chad Stahelski udzielił wywiadu podcastowi Joe Rogana. W nim też potwierdził, że w planach kilka projektów rozwijających uniwersum Johna Wicka. Potwierdził, że jednym z nich może być film o postaci granej przez Halle Berry w Johnie Wicku 3.

John Wick - uniwersum

- Nienawidzę określenia spin-off, ale chcemy zrobić inne projekty w uniwersum Wicka. Mam nadzieję, że wyjdą dobrze.

Postać grana przez Berry nie powróciła w Johnie Wicku 4. Swego czasu tak Chad Stahelski mówił o niekonwencjonalnej sytuacji, w której dał rolę aktorce:

- Halle Berry dzwoniła do naszego biura. Powiedziano mi: "Halle Berry chce być w Johnie Wicku. Przyjdzie się z tobą spotkać". Pytam: "Kiedy?". Dowiedziałem się, że jeszcze tego samego dnia. Halle zapukała do moich drzwi, weszła i powiedziała mi wprost: "Będę w twoim filmie". Ja jej na to, że nie mam jeszcze scenariusza. Ona mi wówczas powiedziała: "Napisz go tak, bym w nim była". To było niesamowite. Tak miałem Halle Berry w filmie i to było fajne.

Najbliższym projektem uniwersum jest serial The Continental.