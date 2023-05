Tyler Rake pokonałby Johna Wicka? Reżyser filmu Netfliksa odpowiada na "największe pytanie wszech czasów"

Tyler Rake i John Wick stali się w ekspresowym tempie ikonami kina akcji - ich ekranowe wyczyny z całą pewnością zapiszą się złotymi zgłoskami w tym gatunku X Muzy. Jeśli jednak sen z powiek spędza Wam próba poszukiwania odpowiedzi na pytanie, który z nich wygrałby w walce jeden na jeden, nie mogliście trafić w lepsze miejsce. Reżyser filmu Netfliksa, Sam Hargrave, który udzielił serwisowi Collider wywiadu w trakcie kampanii promocyjnej dzieła Tyler Rake 2, postanowił podejść do sprawy śmiertelnie poważnie, wskazując swojego faworyta:

To jest jak największe pytanie wszech czasów. Jest o tyle trudne, że mam ogromną słabość do postaci Tylera Rake'a. Zabieram jednak kuloodporny garnitur Johnowi Wickowi i przekazuje go Tylerowi. Ten koleś jest twardzielem, więc nie ma tu żadnej dyskusji. John Wick jest ekranową legendą w swoich własnych filmach, a teraz bez dwóch zdań stał się już ikoną całego kina akcji. Tego faceta nie możesz pokonać bez walki, aleudowodnił, że to jest możliwe! My natomiast daliśmy dowód na to, że Rake jest w stanie umrzeć i powstać z martwych, więc musisz jednak postawić na Tylera. To byłaby długa, ciężka dla nich obu bitwa, ale sądzę, że wygrałby w niej Tyler Rake.