Player - oferta na czerwiec 2023. Mulholland Drive, Billy Elliot i John Wick 4

materiały prasowe

Znamy ofertę Playera na czerwiec 2023 roku. Poniżej znajdziecie listę z najciekawszymi tytułami.

Co będzie można obejrzeć na Playerze w czerwcu? Jednym z bardziej ciekawych tytułów jest na pewno Mulholland Drive w reżyserii Davida Lyncha, ale z klasyków będzie można też obejrzeć film Billy Elliot. Natomiast jeśli chodzi o nowsze produkcje, to w usłudze Player na życzenie, będzie można dokonać wypożyczenia filmu John Wick 4. Zobaczcie, co jeszcze można będzie obejrzeć. Poniżej znajdują się opisy produkcji opracowane w informacji prasowej.

Player - oferta na czerwiec 2023

Seriale

Most nad Sundem

Na moście łączącym Danię ze Szwecją odkryto zwłoki. Nietypowe miejsce zbrodni sprawia, że dwoje doświadczonych detektywów z sąsiadujących krajów zostaje przydzielonych do sprawy. Duński inspektor Martin Rohde (Kim Bodnia) oraz szwedzka funkcjonariuszka policji Saga Noren (Sofia Helin) szybko odkrywają, że mają do czynienia z dwiema ofiarami śmiertelnymi. Górna część ciała należy do znanego polityka, a dolna do prostytutki. Detektywi muszą zgłębić najmroczniejsze tajemnice Kopenhagi i Malmö, aby schwytać zabójcę. Premiera 9 czerwca.

materiały prasowe

W świecie rozrywki

Top Model UK 3

Zmagania dwunastu dziewczyn. Każda z nich marzy o wielkiej karierze, pracy z najlepszymi fotografami i chodzeniu po światowych wybiegach. Ale przede wszystkim marzy o przeżyciu przygody życia i spełnieniu marzeń. Która z nich osiągnie swój cel, a która będzie musiała obejść się smakiem. Rywalizacje i potencjał kandydatek będzie oceniać niezawodne jury w składzie: prezenterka i modelka Lisa Snowdon, modelka Paula Hamilton oraz szef kuchni i celebryta Jonathan Phang. Premiera 29 czerwca.

Dokumenty

Dziecko czy oszustka. przypadek Natalii Grace

To historia z nagłówków gazet na całym świecie. Wszystko zaczęło się w 2010 r., kiedy to Kristine i Michael Barnett postanowili wyciągnąć pomocną dłoń do Natalii. 6-letniej sieroty z Ukrainy cierpiącej na rzadką przypadłość genetyczną. Rodzinną sielankę przerwało doniesienie złożone przez Barnettów, w którym oskarżyli adoptowaną córkę o oszustwo i przedstawili Natalię jako dorosłą kobietę z zamiarem skrzywdzenia ich rodziny. W 2013 r. sprawa nabrała tempa, kiedy okazało się, że Natalia mieszka sama. Kolejne kroki doprowadziły do aresztowania Barnettów oraz wzięcia ich w krzyżowy ogień pytań. Kim w rzeczywistości jest Natalia Barnett? 6-letnią sierotą z Ukrainy cierpiącą na rzadką przypadłość genetyczną a może dorosłą kobietą podającą się za dziecko? Premiera 7 czerwca.

Nowe filmy w twoim pakiecie

Jeżeli nadejdzie jutro

Wielka Brytania w niedalekiej przyszłości. Daisy (Saoirse Ronan), amerykańska nastolatka, zostaje wysłana na wakacje do dalekiej rodziny w Anglii. Początkowo nieufna i zamknięta w sobie dziewczyna zaczyna akceptować nowe otoczenie, zwłaszcza gdy na jej drodze staje przystojny Edmund (George MacKay). Miłosną sielankę przerywa jednak eskalacja konfliktów w Europie. Wprowadzony stan wojenny zmusza Daisy do bezwzględnej walki o przetrwanie. Premiera 2 czerwca.

Moja miłość

Vincent Cassel i Emmanuelle Bercot w historii niespodziewanego i gorącego romansu. Złota Palma dla Emmanuelle Bercot oraz 8 Cezarów. Georgio to mężczyzna, przy którym nie można się nudzić. Jest uosobieniem marzeń każdej kobiety - pewny siebie, dowcipny, spontaniczny. Kiedy pojawia się w życiu Tony, zmienia je o 180 stopni. Ten związek jest jak narkotyk - wciąga, uzależnia i działa jak emocjonalny rollercoaster. Premiera 9 czerwca.

Charlie musi umrzeć

Podczas podróży do Bukaresztu Charlie Countryman (Shia LaBeouf) poznaje piękną Gabi (Evan Rachel Wood) i zakochuje się na zabój. Niestety piękną wiolonczelistkę prześladuje mroczna przeszłość. Były mąż Gabi, charyzmatyczny gangster Nigel (Mads Mikkelsen) nie zamierza rezygnować z dziewczyny. A Charlie jest gotów poświęcić naprawdę wiele dla tej miłości. Premiera 9 czerwca.

materiały prasowe

Pokusa

Jack (Zac Efron) zostaje wciągnięty przez brata dziennikarza do pracy przy śledztwie prowadzonym przez gazetę „The Miami Times”. Jeden z pierwszych tropów prowadzi ich do pięknej Charlotte Bless (Nicole Kidman). Kobieta ma w zwyczaju pisanie listów do więźniów skazanych na śmierć. Tak jest również w przypadku oczekującego na egzekucję Hillary’ego Van Wettera (John Cusack), który został oskarżony o zabójstwo miejscowego szeryfa. Prosta sprawa z każdym dniem nabiera tempa i coraz bardziej się komplikuje. Dodatkowych kłopotów przysparza fakt, że młody Jack ulega urokowi pięknej Charlotte. To może się nie spodobać siedzącemu w celi śmierci Van Watterowi. Premiera 16 czerwca.

Ojcowie i córki

Russell Crowe, zdobywca Oscara i Złotego Globu, jeden z najwybitniejszych aktorów naszych czasów oraz Amanda Seyfried, gwiazda musicali "Mamma Mia!" i "Les misérables: Nędznicy", ponownie spotykają się na dużym ekranie we wzruszającej opowieści o zmaganiu się z utratą bliskiej osoby i odbudowywaniu więzi rodzinnych. Jake Davis (Crowe), nagrodzony Pulitzerem pisarz, przechodzi załamanie nerwowe, po tym, jak w wypadku samochodowym ginie jego ukochana żona, a on zostaje sam z 5-letnią córeczką Katie (Kylie Rogers). Stan zdrowia Jake'a nie pozwala na to, by mężczyzna zajmował się dzieckiem. Opiekę nad dziewczynką przejmuje najbliższa rodzina. Po latach dorosła Katie (Seyfried) próbuje odbudować więź z ojcem i nadrobić stracone lata. ​Premiera 16 czerwca.

Mulholland Dr.

W "Mulholland Drive" David Lynch powraca do swoich obsesji. Tym razem opowiada historię dwu kobiet wplątanych w tajemniczą intrygę kryminalną i uwikłanych w burzliwy trójkąt miłosny. Ta fascynująca opowieść posiada wszystkie charakterystyczne cechy stylu Lyncha, ale jest w niej także coś, co sprawia, że film ten staje się wyjątkowy w dorobku tego reżysera. Premiera od 23 czerwca.

materiały prasowe

Litewski przekręt

Czterech przyjaciół: Johnny (Gil Darnell), Ben (Anthony Strachan), Tim (Oliver Jackson) i Michael (Scot Williams) postanawia dokonać skoku na kasyno. Zaraz po rabunku muszą jak najszybciej uciec z Londynu. Na skutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności ich samolot zmienia trasę. Trafiają „na koniec świata”, czyli do jednego z krajów Europy Wschodniej. To świat pełen prostytutek, przemytników, skorumpowanych policjantów, taniego piwa i chorych fantazji. Zderzenie angielskich cwaniaków z nową rzeczywistością zapowiada niejedną katastrofę... Premiera od 23 czerwca.

Tajemnica Filomeny

Filomena Lee (Judi Dench) jest prostą, religijną Irlandką zaczytującą się w tanich romansidłach, Martin Sixsmith (Steve Coogan) – błyskotliwym dziennikarzem śledczym tropiącym polityczne skandale. Tych dwoje wszystko dzieli, łączy jedynie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które dręczy Filomenę od lat. Ich wspólna podróż zaczyna się w Opactwie Roscrea, do którego pięćdziesiąt lat wcześniej odesłano Filomenę, by odpokutowała hańbę, jaką okryła siebie i rodzinę. Od 30 czerwca.

Billy Elliot

Wzruszająca, piękna historia chłopca, który odkrywając w sobie nieoczekiwanie pasję tańca rozpoczyna podróż w świat własnych marzeń i dążeń, poznając jednocześnie bardziej brutalną stronę życia - kulturowe stereotypy, kryzys ekonomiczny (strajki górnicze w Anglii ‘84) i rodzinne konflikty. Kiedy jedenastoletni Billy przypadkowo trafia na zajęcia lokalnego kółka baletowego, dzielącego salę z klubem bokserskim, jest coś w magicznym ruchu ciał, co przykuwa jego uwagę i rozbudza wyobraźnię. Chłopiec (Jamie Bell) wkrótce zamienia swoje rękawice bokserskie na strój baletowy i zaczyna uczęszczać na lekcje Pani Wilkinson (Julie Walters). Wilkinson, ekscentryczna nauczycielka tańca swoim wyrobionym okiem znawczyni dostrzega natychmiast drzemiący w Billym potencjał i zapominając o pozostałych podopiecznych cały swój zapał i entuzjazm zaczyna wkładać w szkolenie nowego protegowanego. Premiera od 30 czerwca.

Player na życzenie

John Wick 4

Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka (Keanu Reeves) przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki. Od 15 czerwca.

fot. materiały prasowe

Puchatek: Krew i miód

Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. Od 22 czerwca.

Zobacz także:

Zobacz te filmy i seriale w Playerze!