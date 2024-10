Czy John Wick 5 powstanie? Reżyser ma garść informacji o przyszłości serii

fot. Lionsgate

W rozmowie z The Hollywood Reporter, ojciec sukcesu serii John Wick, czyli Chad Stahelski opowiedział o przyszłości serii, jej spin-offach, a także potencjalnej kolejnej części głównej serii.

Co dalej z serią John Wick?

Chad Stahelski opowiedział m.in. o udziale Jamesa Mangolda przy pierwszym filmie. Reżyser Logana widział dwie różne wersje produkcji i pomagał w jej tworzeniu swoimi notatkami. Z tego powodu otrzymał podziękowanie w napisach końcowych za swój udział. Niektóre z nich były trafne, a inne nie. Chad Stahelski podkreślił, że nie zależało mu na stworzeniu dobrej historii, a dobrego filmu akcji. Przy tworzeniu filmów z serii często brakowało budżetu na widowiskowe pomysły twórców. Z tego powodu niektóre z nich znalazły się dopiero w późniejszych odsłonach, jak na przykład słynny już pościg za bohaterem na koniu.

Chad Stahelski przyznał również, że zakończenie Johna Wicka 4 jest perfekcyjne. John Wick 5 faktycznie może powstać i reżyser ma już kilka pomysłów, ale to nie oznacza, że któryś z nich zostanie zrealizowany. Wszystko jest na ten moment na etapie planowania. Podkreślił, że na ten moment historia Johna Wicka jest zakończona i kompletna. Dopiero jeśli znajdzie pomysł na godny powrót do serii, który nie jest "skokiem na kasę", to wtedy może powstać kontynuacja.

Potwierdził powstawanie anime w tej serii, które byloby prequelem dla Johna Wicka. Z kolei spin-off z Donniem Yenem jest w trakcie pisania scenariusza. Chad Stahelski informuje, że są "w połowie."

Dodał też, że co tydzień zwracają się do niego aktorzy, którzy chcieliby wziąć udział w filmie w stylu Johna Wicka.