John Woo powraca do Hollywood. Jego film akcji będzie bez dialogów

Źródło: AMC

Jak donosi Deadline, podczas targów American Film Market szum wywołuje projekt pod tytułem Silent Night. Jest to pierwszy hollywoodzki film Johna Woo od prawie 20 lat. Zakończył on przygodę z amerykańskim kinem wraz z klapą filmu Zapłata z 2003 roku.

John Woo ma wyreżyserować nowy film akcji, a Joel Kinnaman zagra główną rolę ojca, który wyrusza do przestępczego świata, by pomścić śmierć syna. Podkreślono, że w tym filmie nie padnie ani jedno słowo. Jest on całkowicie pozbawiony dialogów.

Capstone negocjuje finansowanie projektu. Produkować będą ludzi znani z serii John Wick: Basil Iwanyk, Erica Lee, Christian Mercuri i Lori Tilkin. Casting na pozostałe role trwa.

W Hollywood John Woo wyreżyserował takie filmy jak Tajna broń, Bez twarzy czy Mission: Impossible 2. Z chińskich klasyków można wymienić Bullet in the Head, Dzieci triady oraz świetną historyczną superprodukcję Trzy królestwa.