John Woo i Nicolas Cage wracają w duecie. Połączą siły przy mafijnej biografii.

materiały prasowe

Prawie trzy dekady po tym, jak wspólnie zagrali w kultowym filmie akcji Bez twarzy, legendy kina John Woo i Nicolas Cage ponownie łączą siły — tym razem przy kryminalnej biografii Gambino, opowiadającej o słynnym nowojorskim bossie mafijnym Carlo Gambino. Scenariusz do produkcji napisali George Gallo (franczyza Bad Boys) oraz laureat Oscara Nick Vallelonga (Green Book).

Jaka będzie fabuła Gambino?

Film opowie historię Carlo Gambino (w tej roli Cage) — syna rzeźnika z Sycylii, który z cichą pewnością siebie włada nowojorskim półświatkiem. Gdy jego śmierć wstrząsa miastem, laureat Pulitzera Jimmy Breslin podąża tropem, jaki Gambino pozostawił po sobie, by odkryć człowieka ukrytego za legendą. Poprzez głosy tych, którzy go kochali, i tych, którzy się go bali, dziennikarz odsłania spokój, który maskował bezwzględność Gambino, pokazując, jak ten outsider na nowo zdefiniował władzę, lojalność i amerykańskie marzenie.

Mistrz kina akcji John Woo, znany z „baletu kul” w takich filmach jak Płatny Morderca i Dzieci Triady (Hard Boiled), a także hollywoodzkich hitów Nieuchwytny cel, Bez twarzy i Mission: Impossible 2.

Laureat Oscara Nicolas Cage w zeszłym roku zrobił furorę w horrorze Longlegs. W przygotowaniu ma także filmy Spider-Noir, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse i biopic Madden o trenerze Johnie Maddenie.