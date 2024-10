Johnny Depp wraca na duże ekrany. Zagra razem z Penélope Cruz

fot. Disney+

Reklama

Johnny Depp i Penélope Cruz pojawią się razem na ekranie w nowym filmie Day Drinker od studia Lionsgate, reżyserowanym przez Marka Webba. Jest to czwarte dzieło, w którym aktorzy wystąpią razem, po Blow, Piratach z Karaibów: Na nieznanych wodach i Morderstwie w Orient Expressie. Będzie to pierwszy raz, odkąd Depp pojawi się w jakimś hollywoodzkim projekcie od czasu jego głośnego i kontrowersyjnego procesu sądowego w 2022 roku, z byłą partnerką, Amber Heard.

Co działo się z Johnnym Deppem?

Ostatnim wielkim hollywoodzkim projektem Deppa był film Fantastyczne Zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda, gdzie grał rolę tytułowego złego czarodzieja. Jednak w wyniku problemów wizerunkowych aktora wytwórnia rozstała się z nim i w sequelu Grindelwaldem został Mads Mikkelsen. Depp później wygrał proces o zniesławienie przeciwko Heard w USA, a w ostatnich latach był widziany w filmie festiwalowym Jeanne du Barry, oraz w niezależnych produkcjach Minamata, Waiting for the Barbarians i City of Lies.

Nadchodzący Day Drinker ma opowiadać historię barmana na statku wycieczkowym, który spotyka tajemniczego dziennego pijaka — obaj wkrótce wejdą w przestępczy świat i odkryją niespodziewane powiązania między sobą. Za produkcję odpowiadać będzie studio Lionsgate, a reżyserem jest znany z Niesamowitego Spider-mana Mark Webb. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.