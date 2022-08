Johnny Depp jako król Ludwik XV. Jest zdjęcie z filmu

fot. IMDb.com

Jeanne du Barry to francuski film kostiumowy, który dla Johnny'ego Deppa jest pierwszą rolą od trzech lat. Przerwa była spowodowana publiczną i głośną batalią z Amber Heard, która ostatecznie zakończyła się zwycięstwem aktora. Depp wciela się w Króla Ludwika XV, a Maïwenn zagra tytułową kurtyzanę i kochanką króla. Maïwenn jest także reżyserką projektu i jego współscenarzystką.

Johnny Depp jako król Ludwik XV

fot. materiały prasowe

Za produkcję odpowiada Why Not Productions oraz firmy Rust and Bone i A Prophet. Zdjęcia rozpoczęły się w Wersalu we Francji 26 lipca 2022 roku i mają potrwać 11 tygodni. Ekipa ma wykorzystać do pracy kilka różnych starych posiadłości w regionie Paryża, ale zdjęcia będą też kręcone w studiu na tle zbudowanych scenografii. Film jest kręcony w języku francuskim.

Historia jest luźno oparta na życiu tytułowej kurtyzany. Film kostiumowy ma pokazać jej życie na dworze króla Ludwika XV. Czytamy w opisie, że była ona kobietą, która wykorzystując swoją inteligencję, wspinała się po szczeblach statusu społecznego.

W obsadzie są także Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory oraz India Hair.

Data premiery nie jest znana.