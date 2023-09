Reżyser Johnny Depp rozpoczął w Budapeszcie zdjęcia do filmu Modi. W obsadzie Al Pacino, scenariusz pisał Polak

YouTube/materiały prasowe

Reklama

W Budapeszcie rozpoczęły się właśnie zdjęcia do opowiadającego o słynnym włoskim artyście Amadeo Modiglianim filmu Modi. Jego reżyserem jest Johnny Depp, który wraca do tej funkcji po 26 latach; w 1997 roku stworzył on produkcję Odważny, w której na ekranie partnerował mu m.in. Marlon Brando. Powiększa się także obsada nadchodzącego dzieła Deppa, której największą gwiazdą jest bez wątpienia Al Pacino.

Scenariusz do Modiego na podstawie sztuki Dennisa McIntyre'a o tym samym tytule napisali Polak Jerzy Kromolowski i jego żona, Mary Olson-Kromolowski, którzy wcześniej stworzyli wspólnie historię do filmów Obietnica z 2001 roku (reżyserem był Sean Penn, natomiast na ekranie pojawili się Jack Nicholson, Benicio Del Toro i Robin Wright) i Pościg we mgle z 2009 roku (w obsadzie znaleźli się Tommy Lee Jones, John Goodman i Peter Sarsgaard).

Modi - o czym opowie film?

Akcja Modiego ma rozgrywać się w trakcie I wojny światowej w ogarniętym wojennej zawieruchą Paryżu i trwać 48 godzin, które - jak czytamy w oficjalnym opisie filmu - "mają stać się punktem zwrotnym w życiu tytułowego bohatera i ostatecznie ugruntują jego pozycję jako legendy sztuki". Prawdziwy Modigliani żył w latach 1884-1920, tworząc cechujące się odważnym, nowoczesnym stylem prace jako malarz, rysownik i rzeźbiarz. Zachowało się niewiele dokumentów zawierających pewne informacje o jego życiu; legenda artysty powstała na dobre dopiero po jego śmierci.

Obsada i role

W rolę głównego bohatera wcieli się jeden z najbardziej rozpoznawalnych włoskich aktorów, Riccardo Scamarcio (John Wick 2, Oni, Duchy w Wenecji). Pacino sportretuje z kolei międzynarodowego kolekcjonera dzieł sztuki, Maurice'a Gangnata. W obsadzie jest także kolejna włoska gwiazda, Luisa Ranieri (To była ręka Boga), która wystąpi na ekranie jako Rosalie, sportretowana przez Modiglianiego na obrazie właścicielka włoskiej kawiarni w Paryżu - to ona opiekowała się artystą, gdy ten wpadał w swoje alkoholowe ciągi lub zmagał się z problemami finansowymi. Na ekranie pojawią się jeszcze m.in. Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Benjamin Lavernhe, Sally Phillips i Matt Wolff.

Budapeszt w samym Modim "zagra" Paryż; wszystko wskazuje na to, że po kilku tygodniach pracy w stolicy Węgier ekipa filmowa przeniesie się do Włoch.

To drugi filmowy projekt Deppa od czasu zakończenia niezwykle głośnego procesu sądowego z jego byłą żoną, Amber Heard. Pierwszym była produkcja Kochanica króla Jeanne du Barry, w której aktor zagrał Ludwika XV.

Aktorzy na krześle reżyserskim

Operacja Argo - Ben Affleck