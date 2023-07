Znani aktorzy w tych samych rolach, ale w innych filmach. Nie tylko Johnny Depp i Bill Murray zagrali jedną postać

fot. materiały prasowe

Można wskazać wiele zupełnie różnych filmów, w których pojawiają się te same postacie, ale są grane przez innych aktorów. Najczęściej zdarza się to, gdy dochodzi do adaptacji różnych części serii książek lub przedstawione osoby i wydarzenia są oparte na faktach. W rezultacie czasem trudno domyślić się, że to ten sam bohater lub bohaterka. Poza tym bywa też tak, że obrazy należą do różnych gatunków filmowych, a także ich ton jest inny, co wpływa na to, że nie łatwo dostrzec podobieństwa między w gruncie rzeczy tymi samymi postaciami. Do tego akcja rozgrywa się też na innym etapie życia ludzi, o których opowiada dany film biograficzny, jak to jest w przypadku Las Vegas Parano z Johnnym Deppem oraz Tam wędrują bizony z Billem Murrayem, lub adaptacja (Utalentowany pan Ripley i Gra Ripleya).

W poniższej galerii przedstawiamy przykłady różnych produkcji, w których znani aktorzy zagrali te same postacie, ale mogliście nie zdawać sobie z tego sprawy. I nie mówimy tu o remakach czy recastingach w bezpośrednich sequelach. Sprawdźcie, które porównania postaci Was najbardziej zaskoczą.

Aktorzy w tych samych rolach, ale w innych filmach