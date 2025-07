Johnny Depp łączy siły z reżyserem Obcego i Gladiatora. Tego absolutnie nikt się nie spodziewał

Fot. Chris Weston/Mechanical Cake

Johnny Depp podpisał kontrakt na udział w Hyde. To nowa powieść graficzna, oparta na słynnej noweli Doktor Jekyll i pan Hyde autorstwa Roberta Louisa Stevensona. Pieczę nad projektem sprawują Ridley Scott i firma Mechanical Cake.

O czym będzie opowiadać fabuła komiksu, nad którym pracują Johnny Depp i Ridley Scott? Ma być kroniką życia pana Hyde'a po tym, jak zatriumfował nad swoim alter ego, doktorem Jekyllem. Według informacji prasowej postać będzie ukrywać się w londyńskich kanałach, „eksplorować swoje mroczne skłonności z nieskrępowaną swobodą” i próbować z pomocą serum zmienić również innych ludzi w kolejnych Hyde'ów.

20th Century Fox

Oto nowy projekt Johnny'ego Deppa

Co ciekawe, wizualnie bohater będzie podobny do Johnny'ego Deppa, co widać na pierwszej grafice, którą daliśmy na zdjęcie główne artykułu. Oprócz tego aktor ma wnieść swój wkład w każdy aspekt filmu, zwłaszcza w postać Hyde’a. Będzie więc blisko współpracować z Ridleyem Scottem, znanym filmowcem, który dał nam takie produkcje jak Obcy - 8. pasażer Nostromo, Gladiator i Blade Runner - Łowca androidów.

Tworzenie w świecie mistrzowskich postaci wykreowanych przez Roberta Louisa Stevensona, bycie mile widzianym w wizji Ridleya Scotta i możliwość odkrywania nowych terenów... to wszystko jest dla mnie zaskakujące. I mam nadzieję również dla niego. To szalone i piękne otrzymać zaufanie od takiej osoby jak Ridley Scott. Od samego mistrza – skomentował swój nowy projekt Johnny Depp.

Nic dziwnego, że Johnny Depp mówi o zaufaniu: przez chwilę jego kariera wisiała na włosku, gdy była partnerka i aktorka Amber Heard oskarżyła go między innymi o przemoc domową. Ich spór prawny trwał długo i było o nim bardzo głośno. Ostatecznie zakończyło się ugodą i obie strony uznano za winne zniesławienia. W międzyczasie jednak wiele firm, w tym Disney, zrezygnowało ze współpracy z gwiazdorem.

Kiedy premiera komiksu Hyde?

Ridley Scott, Johnny Depp i Mechanical Cake będą współwłaścicielami tej nowej własności intelektualnej. Powieść graficzna Hyde ma zadebiutować jeszcze w tym roku w Halloween. Zostanie także zaprezentowana na San Diego Comic-Con w czwartek 24 lipca podczas panelu: Hyde: When the Worlds of Graphic Novels and Movies Collide, co można przetłumaczyć na „Hyde: gdy światy komiksów i filmów się spotykają”.

