Johnny - teaser filmu. Dawid Ogrodnik jako ks. Jan Kaczkowski

fot. Next Film

Johnny to historia oparta na życiu ks. Jana Kaczkowskiego, w którego wciela się Dawid Ogrodnik. Popularny polski aktor wyraźnie przeszedł metamorfozę, stając się znaną wielu postaciom. Czy w teaserze przekonuje do swojej roli? Oceńcie i dajcie znać w komentarzach.

Johnny - teaser

– Napisałem tę historię, aby nawet najbardziej zdołowany człowiek uwierzył, że nowe, dobre życie może się rozpocząć w trudnych do wyobrażenia, ekstremalnych okolicznościach. To opowieść o zwycięstwie życia i miłości. Historia prawdziwa – mówi scenarzysta, Maciej Kraszewski.

Johnny - opis fabuły

Jest to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego księdza Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu.

Patryk włamuje się do domu w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A robi to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje przed wyzwaniem walki z chorobą. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

Johnny

Drugą główną rolę gra Piotr Trojan, który zebrał świetne recenzje za film 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy. W obsadzie są także Anna Dymna, Witold Dębicki, Maria Pakulnis i Marta Stalmierska. Za reżyserię filmu odpowiada Daniel Jaroszek, który do tej pory realizował projekty w branży reklamowej. Johnny będzie jego debiutem fabularnym.

Producentem jest Robert Kijak (NEXT FILM). Koproducentami są TVN, Grupa Moderator Studio Filmowe, Warmia Resport, Rafał Różański, Visual Work Rebel Media, Dawid Podsiadło, Maciej Woć, Sebastian Kwiatkowski, Aneta Graff-Dąbrowska, Abstraction Plan, Deamsound, Cineline, Maciej Kraszewski oraz Dobra Robota. Projekt powstaje we współpracy z rodziną ks. Jana Kaczkowskiego oraz Fundacją im. ks. Jana Kaczkowskiego.

Johnny - premiera w polskich kinach odbędzie się 23 września 2022 roku.