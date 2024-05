37-letni aktor zastrzelony - nowe szczegóły. Johnny Wactor zasłonił swoją współpracownicę

fot. ABC

Jak informuje portal Deadline, tuż przed zdarzeniem Johnny Wactor skończył swoją zmianę w barze i odprowadzał niezidentyfikowaną współpracownicę do jej samochodu. Brat ofiary powiedział Daily Mail, że gdy aktor zobaczył trzech napastników, którzy usiłowali włamać się do jego samochodu, na początku myślał, że pojazd jest holowany, dlatego się do nich odezwał. Po chwili zauważył jednak, co się tak naprawdę dzieje, więc zasłonił swoją koleżankę. Wtedy go postrzelono.

Johnny Wactor zasłonił swoją współpracownicę

Jesteśmy z Południa, tam się urodziliśmy i wychowaliśmy, więc nigdy nie pozwolilibyśmy kobiecie samej pójść do swojego samochodu. Zobaczył ich i pomyślał, że jego auto jest holowane, więc zawołał coś w stylu: "Hej, holujecie?".

A potem, kiedy się odwrócił i zobaczył, co się dzieje, zasłonił swoją współpracownicę. I wtedy go zastrzelili.

Matka aktora, Scarlett Wactor, potwierdziła to KABC. Powiedziała, że jej syn czasami dorabiał sobie jako barman pomiędzy występami aktorskimi.

Kim był Johnny Wactor?

Johnny Wactor był 37-letnim amerykańskim aktorem. W swojej karierze zagrał w wielu produkcjach, głównie serialowych. Najbardziej był znany z roli w serialu Szpital miejski, w którym wystąpił w 164 odcinkach. Można go było również zobaczyć w Syberii i dwóch odcinkach popularnego Westworld.