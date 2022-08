Johnny - zwiastun filmu. Dawid Ogrodnik jako ksiądz Jan Kaczkowski

fot. materiały prasowe

Johnny to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia opowiadająca o księdzu Janie Kaczkowskim. Do sieci trafił zwiastun produkcji. Możecie go obejrzeć poniżej.

Historia opowiedziana jest z perspektywy podopiecznego księdza Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu.

Patryk włamuje się do domu w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A robi to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje przed wyzwaniem walki z chorobą. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.

Johnny - zwiastun

Johnny

Johnny - singiel

Do sieci trafił również singiel promujący film. Piosenka nosi tytuł Nie zrozumie nas i wykonuje ją Dawid Karpiuk.

W rolę charyzmatycznego duchownego Jana Kaczkowskiego wciela się Dawid Ogrodnik. Patryka Galewskiego zagra Piotr Trojan. Na ekranie zobaczymy również m.in. Magdalenę Czerwińską, Annę Dymną, Marię Pakulnis, Martę Stalmierską, Witolda Dębickiego, Michała Kaletę i Joachima Lamżę.

Za reżyserię filmu odpowiada Daniel Jaroszek, który do tej pory realizował projekty w branży reklamowej. Johnny będzie jego debiutem fabularnym.

Johnny - premiera filmu w polskich kinach 23 września.