Batman znów zawalczy z Jokerem? Robert Pattinson: "Potencjalnie"

Telenowela z kontynuacją Batmana z 2022 roku nadal trwa. Fani się niecierpliwą, a Matt Reeves nadal formalnie nie złożył ostatecznej wersji scenariusza. Przewiduje się, że film w kinach pojawi się dopiero w październiku 2027 roku. Robert Pattinson zapowiadał już, że zdjęcia powinny się rozpocząć pod koniec 2025 roku. Teraz podał dokładniejszą datę i wskazał z kim być może przyjdzie mu zawalczyć.

Batman znów zawalczy z Jokerem?

Technikart Magazine złapał aktora w trakcie promocji filmu Mickey 17. Kiedy rozpoczną się zdjęcia do nowego Batmana?

Nie mam prawa ci tego powiedzieć. Nie mogę nawet powiedzieć, gdzie będziemy kręcić. To ściśle tajne! Batmana 2 będziemy kręcić po Odysei [Chistophera Nolana] pod koniec roku. Mam tylko pobieżne pojęcie o tym, co jest w scenariuszu.

W filmie z 2022 roku w jednej ze scen pojawia się więzień, który zaczyna się maniakalnie śmiać w Azylu Arkham. Wielu fanów podejrzewa, że to Joker w wykonaniu Barry'ego Keoghana. Wydaje się to niemal potwierdzone z powodu opublikowanej po premierze filmu usuniętej scenie z niego, gdzie Batman rozmawiał właśnie ze swoim nemesis na temat Riddlera. Roberta Pattinsona zapytano zatem o to, czy Mroczny Rycerz zawalczy ze swoim ikonicznym przeciwnikiem w kontynuacji. Temat tego, kto tym razem narobi kłopotów Gotham jest nadal żywy wśród fanów.

Tak. Nie. Nie wiem. Potencjalnie. - odpowiedział aktor.

