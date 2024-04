Joker 2 - kiedy zwiastun? Kwiecień to ten miesiąc - wstępna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Według dobrze poinformowanych Daniela Richtmana i Trailer Track pierwszy zwiastun Jokera 2 zostanie zaprezentowany 9 kwietnia 2024 roku podczas wydarzenia dla kiniarzy zwanego CinemaCon. Wiemy, że często te trailery nie trafiają do sieci, ale niektóre są publikowane. Nie jest więc wykluczone, że wówczas go obejrzymy, a - jeśli nie zostanie wydany oficjalnie - jest duża szansa na wyciek wideo, jak to często ma miejsce.

Joker 2 - co wiemy?

Todd Phillips, twórca pierwszej części powrócił za kamerą. Niewiele wiadomo o fabule i jej szczegółach, ale zapowiedziano, że Joker 2 ma być w jakiejś części musicalem. Ważną lokacją będzie zakład psychiatryczny Arkham, w którym Joker ma poznać Harley Quinn.

Główne role grają Joaquin Phoenix, który zdobył Oscara za Jokera oraz Lady Gaga w roli Harley. W obsadzie są również Zazie Beetz (jako Sophie Dumond z jedynki), Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland oraz Harry Lawtey.

Przypomnijmy, że pomimo budowy nowego uniwersum DCU, Joker 2 (oraz pierwsza część) nie są jego częścią. Samodzielne historie będą wydawane pod szyldem Elseworlds.

Joker 2 będzie wyświetlany pod tytułem Joker: Folie a deux już od 4 października 2024 roku.

Zobacz także: