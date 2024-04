Conor McGregor wariatem nie tylko w Road House. Lista kontrowersji jest długa

Incydent na gali Bellator 187 – Irlandczyk wparował do klatki, by świętować zwycięstwo klubowego kolegi Charliego Warda po znokautowaniu Johna Redmonda. Nie należał jednak do narożnika, za co został upomniany przez sędziego Marca Goddarda. McGregor oburzony reakcją sędziego zainicjował szamotaninę z arbitrem. Przewrócił również Redmonda, gdy ten próbował wstać.