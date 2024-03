DCU - Daniela Melchior gotowa na powrót do Ratcatcher 2. Ale może zagrać również inną postać z uniwersum

fot. Warner Bros. Discovery

Los postaci z Legionu Samobójców: The Suicide Squad od Jamesa Gunna nie jest do końca znany. Wiadomo jedynie, że Peacekamer i Amanda Waller zostaną przeniesieni do nowego uniwersum DC, ale nie ujawniono, czy to samo spotka pozostałych bohaterów filmu. Jeżeli Gunn chciałby rozszerzyć historię Cleo Cazao, czyli Ratcatcher 2, to grająca tę postać Daniela Melchior jest gotowa na powrót.

DCU - Ratcatcher 2 powróci w nowym uniwersum?

Aktorka w wywiadzie dla Nestora Cine’a przyznała, że jest otwarta również propozycje zagrania innej bohaterki, ale nie może również doczekać się ponownego wcielenia się w Ratcatcher 2:

Jestem otwarta na zagranie innej postaci z DC, ale jestem też gotowa na poznanie więcej historii z Ratcatcher 2 lub nawet jej przyszłości. Mówiłam, że Ratcatcher 2 obecnie znajduje się w stanie drzemki, ale nie mogę się doczekać, aż postanowią ją obudzić.

Obecnie w planach Jamesa Gunna i Petera Safrana nie znajduje się kolejny film z Legionem Samobójców. Plany na rozwinięcie postaci Harley Quinn, Deadshota, Killer Croca, czy właśnie Ratcatcher 2 nie są na razie znane.

Obecnie Gunn pracuje nad pierwszym kinowym filmem z nowego uniwersum DC, czyli Supermanem. Prace na planie produkcji już się rozpoczęły. Film trafi do kin 11 lipca 2025 roku.

