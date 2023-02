Joker 2 - Harley Quinn i Joker w objęciach. Zdjęcie ujmującej sceny

fot. Warner Bros

Reżyser Todd Phillips opublikował na swoim Instagramie pierwsze spojrzenie na osobliwą parę z filmu Joker: Folie a deux, którą tworzą na ekranie Lady Gaga oraz Joaquin Phoenix. Na zdjęciu Harley Quinn przedstawiona jest w wymownym ujęciu wraz z Jokerem. Filmowiec nawiązał swoim postem do dnia zakochanych. Dodał podpis: "Szczęśliwych walentynek", dając tym samym jeden z lepszych prezentów swoim fanom. Zobaczcie sami, jak prezentuje się Lady Gaga w nowej roli.

fot. Instagram toddphillips

Harley Quinn - odtwórczynie

Piosenkarka po raz pierwszy sportretuje ten czarny charakter na ekranie. W filmach Legion samobójców i Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) odtwórczynią roli była Margot Robbie. Aktorka bardzo ucieszyła się na wieść, że Lady Gaga przejmie po niej pałeczkę. Wspominała w wywiadzie z MTV News w 2022, że od początku zależało jej, aby postać Harley Quinn stała się silną bohaterką. Marzyła, by ta rola dostawała się do rąk wielkich artystów, tak jak można to zauważyć w przypadku Batmana czy Makbeta.

W obsadzie filmu znaleźli się także Catherine Keener, Brendan Gleeson i Zazie Beetz.

Premiera Jokera 2 w reżyserii Phillipsa zaplanowana jest na 4 października 2024 roku.