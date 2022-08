Joker 2 - Lady Gaga potwierdza rolę. Pokazała nastrojowy teaser

fot. materiały prasowe

Joker 2, czyli Joker: Folie a deux to już fakt. Projekt powstaje, a Lady Gaga oficjalnie potwierdziła swoją rolę .Co więcej zrobiła to poprzez publikację teasera, który po raz pierwszy sugeruje nam, jaki klimat i nastrój ten film może mieć. Według zapowiedzi ma on zagrać Harley Quinn, ale szczegóły jej roli nie są znane. Będzie to na pewno inna wersja postaci, niż ta Margot Robbie, tak jak Joker Phoenixa jest na swój sposób unikalny.

Joker 2 - teaser

Według dostępnych informacji Joker 2 ma być musicalem w większości osadzonym w zakładzie psychiatrycznym Arkham. Teaser pokazuje też, jakiego rodzaju muzykę możemy oczekiwać.

Przypomnijmy, że Lady Gaga do tej pory zdobywała uznanie za role w filmach Narodziny gwiazdy oraz Dom Gucci. Tymi dwoma filmami ukształtowała swoją pozycję świetnej aktorki.

Joker 2 pojawi się na ekranach w październiku 2024 roku. Za kamerą ponownie stanie Todd Phillips, twórca pierwszej części, która była niezwykłym hitem komercyjnym i artystycznym, którego nikt nie oczekiwał.