Joker 2 - operator filmowy nie poznał Lady Gagi na planie? Używała innego imienia

Warner Bros. Discovery

Joker 2 czyli Joker: Folie a deux to wyczekiwany film komiksowy będący kontynuacją hitu krytycznego i box office’owego z 2019 roku. Produkcja w reżyserii Todda Philipsa zapowiadana jest jako specyficzny musical, a w rolę znanej fanom komiksów Harley Quinn wcieli się popularna Lady Gaga (Narodziny gwiazdy, Dom Gucci).

Lawrence Sher, nominowany do Oscara za film Joker operator filmowy, w podcaście “The Trenches Talk” wypowiedział się o między innymi właśnie o kontynuacji, przy której również odpowiada za zdjęcia. Opowiedział o osobistych zakulisowych perypetiach właśnie z Lady Gagą (jej prawdziwe imię to Stefani Germanotta), której rzekomo nigdy nie poznał:

- Nie poznałem Stefani wcale. Co dziwne, nie czułem jakbym ją znał nawet podczas testów makijażu. Może to była moja filozofia nie wchodzenia jej w drogę. Pamiętam jak przez tydzień myślałem: “Boże, mam wrażenie jakbyśmy się od siebie odcinali, chociaż nawet się nie połączyliśmy. Jesteśmy swoimi przeciwieństwami.” I mówiłem wtedy swojej ekipie: “Jezu, nie potrafię tego rozgryźć. Albo ona nienawidzi mnie albo oboje nienawidzimy siebie nawzajem. Dzieje się tu coś dziwnego.

Z dalszej części wypowiedzi operatora wynika, że receptą na ten specyficzny problem było używanie innego imienia w stosunku do aktorki:

- W pewnym momencie asystent reżysera mi powiedział: “Stef chciałaby abyś mówił na nią “Lee” na planie”. [...] Następnym razem, gdy coś do niej mówiłem, użyłem Lee i nagle wszystko się zmieniło. Od tamtego momentu nasze połączenie się zmieniło.

Lady Gaga i aktorstwo metodyczne

Oczywistym wydaje się, że przybrane na potrzeby filmu imię aktorki jest nawiązaniem do samej Harleen Quinzel, w którą się wciela. Wygląda na to, że to kolejna rola Lady Gagi, przy której stosuje zasady aktorstwa metodycznego. Pierwszą taką była rola w filmie Ridleya Scotta Dom Gucci. W wywiadach dotyczących filmu aktorka sama wyznała, że nie wychodziła z roli Patrizi Reggiani nawet poza planem.

Joker 2 - premiera 4 października 2024 roku.