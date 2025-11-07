Ten Joker będzie śnił się Batmanowi po nocach. Absolute stworzyło potwora

Fot. DC Comics

Pojawiły się warianty okładek do piętnastego numeru komiksu Absolute Batman. Przedstawiają nową przerażającą wersję Jokera. Już pierwsze spojrzenie na bohatera zszokowało czytelników tym, jak bardzo nieludzki jest złoczyńca w tym świecie. Wyglądał raczej jak postać wyjęta z koszmarów, a nie klasyczny Książę Zbrodni. Poniższe grafiki oferują jeszcze lepsze spojrzenie antagonistę. I potwierdzają, że to spełnienie najmroczniejszych koszmarów.

Absolute to nowa i szalenie popularna seria komiksów DC, która charakteryzuje się mrocznym klimatem i odwróceniem tradycyjnych cech bohaterów, wskutek czego na przykład Batman należy teraz do klasy średniej i jest robotnikiem. Wielu znanych złoczyńców Mrocznego Rycerza przeszło również koszmarną metamorfozę w swoje najbardziej przerażające wersje. To jednak Ultimate Joker zrobił do tej pory największe wrażenie na czytelnikach. Dlaczego?

Cóż, Joker z uniwersum Absolute jest miliarderem. Oprócz tego, że jest obrzydliwie bogaty, potrafi również zamienić się w demonicznego potwora. Jest więc niejako krzywym odbiciem w zwierciadle dla klasycznego Bruce'a Wayne'a, bogacza z mrocznym alter ego. To właśnie to demoniczne wcielenie Jokera zrobiło wrażenie na odbiorcach. Postać jest wysoka i ogromna. Ma białą skórę, ogon, rogi, szpony, a także kolce na grzbiecie. Uwagę zwracają jego kły, a właściwie kilka rzędów kłów. Na poniższych okładkach rysownikom udało się także idealnie uchwycić szaleństwo w jego oczach.

Ten Joker stanowi interesujące i pokrętne odbicie Bruce’a Wayne’a. Wspomniano o tym już w pierwszym numerze: to on jest tym, który podróżował. To on przeszedł najlepsze możliwe szkolenie. To on miał wszelkie atuty i wykorzystuje je tak, jak zrobiłby to Joker. Nie jest szalony. Moim zdaniem, Joker nie jest szalony – powiedział scenarzysta komiksu.