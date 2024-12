Reżyserka Babygirl o scenach erotycznych. Nie powstałyby, gdyby nie koordynator ds. intymności

fot. A24

Halina Reijn, scenarzystka i reżyserka thrillera Babygirl, udzieliła wywiadu dla IndieWire, w którym opowiedziała o kulisach scen erotycznych. Przyznała, że obecność koordynatorki ds. intymności, Lizzy Talbot, umożliwiła nakręcenie "znacznie bardziej ryzykownych" sekwencji.

- Można stworzyć bardziej ekstremalne sceny seksu, które wyglądają na znacznie bardziej ryzykowne, niż wtedy, gdy myśli się: "Niech aktorki same to ogarną". To tak przestarzałe podejście do seksualności i sposobu jej ukazywania. Naprawdę jestem temu przeciwna.

Reżyserka przyznała również, że "nie ma sensu" twierdzenie, iż aktorzy nie chcą lub nie potrzebują koordynatora intymności. Obecność takiej osoby jest bowiem zabezpieczeniem przed ewentualnym nieporozumieniem na planie. Wywiad z Reijn pojawił się w sieci niedługo po tym, jak Mikey Madison ujawniła, że podczas kręcenia Anory zrezygnowała z pomocy koordynatora wraz ze swoim ekranowym partnerem Markiem Eidelsteinem.

Babygirl - fabuła, premiera

Wysoko postawiona dyrektorka generalna (Nicole Kidman) naraża swoją karierę i rodzinę, gdy rozpoczyna gorący romans z dużo młodszym stażystą (Harris Dickinson).

Premiera Babygirl w Polsce została zaplanowana na 10 stycznia 2025 roku. Natomiast pokazy przedpremierowe odbędą się już od 31 grudnia.