"Ciąża" Jokera wzbudza kontrowersje. Pisarz odpowiada na zarzuty fanów: to miał być żart, nie komentarz społeczny

DC niedawno opublikowało czwarty numer serii The Joker: The Man Who Stopped Laughing. W zeszycie główny bohater przez zaklęcie Zatanny zachodzi w ciążę i rodzi dziecko, małego klauna. A właściwie wymiotuje go. Nie wszyscy fani uznali to jednak za zabawne czy ciekawe, a scenarzysta komiksu, Matthew Rosenberg, postanowił odpowiedzieć na ich zarzuty.

Podkreśla, że to miał być żart, a nie żadna "alegoria, metafora czy komentarz społeczny".

"Ciąża" Jokera wzbudza kontrowersje

Niektórzy czytelnicy zinterpretowali całą sytuację tak, że Joker jest transpłciowy i dlatego urodził dziecko. Pisarz jednak odpowiedział, że nic takiego nie wydarzyło się w komiksie i dodał, że choć zwykle media społecznościowe są dla niego bezużyteczne, to jego skrzynka odbiorcza jeszcze nigdy nie była tak ekscytująca.

The Joker: The Man Who Stopped Laughing

Wątek Jokera, który zaszedł w ciążę, miał służyć jako gag obok głównej historii, opowiadającej o dwóch różnych mężczyznach, którzy podają się za Jokera. Te zwariowane opowieści, które pojawiają się w każdym numerze, nie miały być omawiane ani kontynuowane w kolejnych wydaniach.

Do tej pory Joker przypadkiem sklonował się w magicznym lustrze, sfingował własną śmierć, by przekonać się, co ludzie mają do powiedzenia na jego pogrzebie, a także przyszył się do ciała goryla, tworząc 6-rękiego goryla/artystę cyrkowego/zabójczego klauna centaura. W każdym numerze wydarzenia z poprzedniego zeszytu nie są omawiane ani potwierdzone.

Co tak naprawdę wydarzyło się w komiksie DC?

Joker tak naprawdę nie był w ciąży, a za jego stan była odpowiedzialna Zatanna, która rzuciła na niego zaklęcie po tym, jak złoczyńca próbował przekonać ją do założenia rodziny. Antagonista rzeczywiście miał wypukły brzuch i podejrzewano ciążę, jednak ostatecznie nie urodził, a zwymiotował stworzenie, które okazało się nie jego synem, a innym złoczyńcą - był to Clayface, a przynajmniej jego fragment. Joker myślał, że to jego dziecko, bo Clayface, który potrafi zmieniać kształt, zmienił się w małego klauna, imitującego sławnego przeciwnika Batmana.

Matthew Rosenberg uważa, że ta historia została wyciągnięta z kontekstu i cały wątek miał być jedynie żartem.