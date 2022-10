Batman - Barry Keoghan o graniu Jokera w cieniu Heatha Ledgera

Warner Bros.

Batman w reżyserii Matta Reevesa zyskał wiele przychylnych opinii od widzów i krytyków. Chwalono mroczny klimat, stronę wizualną i obsadę, w której znaleźli się Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis i Colin Farrell. W głównego złoczyńcę (Riddlera) wcielił się Paul Dano.

Ponadto w końcówce filmu do historii został wprowadzony inny popularny czarny charakter - Joker. W tym krótkim cameo w tej roli zobaczyliśmy Barry'ego Keoghana. Warto też dodać, że z produkcji usunięto scenę, w której Batman rozmawiał w więzieniu z tym złoczyńcą. Aktor w rozmowie z Colliderem powiedział, że granie tej ikonicznej postaci jest bardzo onieśmielające. Przyznał też, że dla niego Heath Ledger w Mrocznym Rycerzu był w tej roli najlepszy.

Więc jest wielu ludzi, z których można czerpać i tak dalej. Ale przynosisz do niego własną wersję. To właśnie robię z każdą postacią, którą gram - nikt jeszcze nie widział mojej wersji. I znowu, wracając do tego, nie chcę być taki a taki, i podążać za tą lub tamtą metodą. Chcę to zrobić po swojemu. Chcę pokazać moją wersję, ponieważ czuję, że jest to w pewnym sensie nowe i wyjątkowe, gdy przynosisz swoją wersję, której jeszcze nie było. A to może sprawić, że ona przemówi do ludzi. To było onieśmielające, ale też ekscytujące.