Joker - rodzice ofiar masakry piszą do reżysera. Co ich oburza?

Na długo przed swoją światową premierą film Joker wzbudzał liczne kontrowersje - wielu z komentatorów z góry zakładało, że może on przyczynić się do gloryfikowania przemocy i zachęcić do jej stosowania młodych ludzi. Przypomnijmy, że już we wrześniu list otwarty w tej sprawie wystosowali rodzice ofiar strzelaniny w Aurorze (w lipcu 2012 roku w czasie nocnego pokazu produkcji Mroczny Rycerz Powstaje zamachowiec zabił w tamtejszym kinie 12 osób, raniąc 58 kolejnych). Wśród jego autorów byli m.in. Sandy i Lonnie Phillipsowie (zbieżność nazwisk z reżyserem Jokera, Toddem Phillipsem), którzy teraz postanowili ustosunkować się do ostatnich słów twórcy - ten w jednym z wywiadów mówił o "oburzeniu", jakie wzbudza dzieło o Księciu Zbrodni:

Wiemy, jakie mieliśmy intencje robiąc ten film. W pewien sposób zaskoczyło nas, że przyjęto go w tak różnorodny sposób. Wygląda jednak na to, że żyjemy teraz w epoce oburzenia - ludzie szukają spraw, którymi mogliby się oburzyć, prawdopodobnie będą też oburzeni samymi tymi słowami.

Tak reżyserowi w kolejnym liście otwartym odpowiedzieli Phillipsowie:

Nie jesteśmy oburzeni z powodu tego, że Joker stał się "sprawą", która sama w sobie jest powodem do oburzenia. Jesteśmy oburzeni tym, że nasza córka została zamordowana przez człowieka, który w łatwy sposób mógł wejść w posiadanie broni i amunicji w Aurorze. Jesteśmy oburzeni tym, że od jej śmierci blisko 273 tys. Amerykanów straciło życie w wyniku użycia broni. Jesteśmy także oburzeni tym, że w obliczu tak wielkiej rzezi Warner Bros. nadal czerpie zyski z filmów, które przedstawiają korzystanie z broni, jednocześnie przekazując środki finansowe prawnikom i politykom, którzy ułatwiają jednostkom dostęp do niej i popełnianie za jej pomocą przestępstw.

Dodając jeszcze:

Jesteśmy oburzeni twoimi lekceważącymi i wzbudzającymi podziały uwagami o naszych realnych niepokojach, jak również tym, że Warner Bros. odmawia spotkania z ocalałymi ze strzelaniny. (...) Cóż, z przyjemnością przedyskutowalibyśmy to, jakie kroki zamierza podjąć branża rozrywkowa, by trzymać amerykańskich obywateli z dala od broni i pomagać ofiarom przestępstw z jej użyciem.

Szum wokół produkcji w żaden sposób nie wpływa na laury i wyróżnienia, które w ostatnim czasie kolekcjonuje Joker - odnotujmy raz jeszcze, że jest on największym faworytem tegorocznego rozdania nagród BAFTA, w trakcie którego będzie miał on szanse na aż 11 statuetek.