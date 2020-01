BAFTA 2020 - ogłoszono nominacje do nagród. Joker liderem

Dzisiaj rano podano nominacje do tegorocznych statuetek BAFTA, nagród przyznawanych przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Największe szanse ma tym razem Joker, zdobywca 11 nominacji. Po 10 nominacji uzyskały dzieła Quentina Tarantino i Martina Scorsese, Pewnego razu... w Hollywood oraz Irlandczyk, a 9 nominacji zdobył świeżo upieczony laureat Złotego Globy za najlepszy dramat, 1917. Warta odnotowania jest nowa kategoria, czyli najlepszy casting. Rozdanie nagród odbędzie się 2 lutego.

Oto jak prezentują się tegoroczne nominacje:

FILM:

1917

Irlandczyk

Pewnego razu... w Hollywood

Parasite

Joker

FILM BRYTYJSKI:

1917

Rocketman

Dwóch papieży

Nie ma nas w domu

Przynęta

For Sama

DEBIUT BRYTYJSKIEGO PRODUCENTA, SCENARZYSTY, REŻYSERA

Przynęta

For Sama

Maiden

Only You

Mój ojciec

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY:

Kłamstewko

For Sama

Parasite

Ból i blask

Portret kobiety w ogniu



DOKUMENT:

Apollo 11

For Sama

Diego

Hakowanie świata

Amerykańska fabryka

ANIMACJA:

Toy Story 4

Klaus

Kraina lodu 2

Baranek Shaun Film. Farmageddon

REŻYSER:

Sam Mendes - 1917

Martin Scorsese - Irlandczyk

Todd Phillips - Joker

Quentin Tarantino - Pewnego razu... w Hollywood

Joon-ho Bong - Parasite



SCENARIUSZ ORYGINALNY:

Szkoła melanżu

Na noże

Historia małżeńska

Pewnego razu... w Hollywood

Parasite

SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

Jojo Rabbit

Małe kobietki

Irlandczyk

Dwóch papieży

Joker

AKTORKA:

Jessie Buckley - Siła marzeń

Scarlett Johansson - Historia małżeńska

Saoirse Ronan - Małe kobietki

Charlize Theron - Gorący temat

Renée Zellweger - Judy

AKTOR:

Leonardo DiCaprio - Pewnego razu... w Hollywood

Joaquin Phoenix - Joker

Adam Driver - Historia małżeńska

Jonathan Pryce - Dwóch papieży

Taron Egerton - Rocketman

AKTORKA DRUGOPLANOWA:

Laura Dern - Historia małżeńska

Florence Pugh - Małe kobietki

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Margot Robbie - Gorący temat

Margot Robbe - Pewnego razu... w Hollywood

AKTOR DRUGOPLANOWY:

Tom Hanks - Cóż za piękny dzień

Anthony Hopkins - Dwóch papieży

Al Pacino - Irlandczyk

Joe Pesci - Irlandczyk

Brad Pitt - Pewnego razu... w Hollywood

MUZYKA:

Małe kobietki

Joker

Jojo Rabbit

1917

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie

ZDJĘCIA:

1917

Irlandczyk

Joker

Lighthouse

MONTAŻ:

Irlandczyk

Jojo Rabbit

Joker

Pewnego razu... w Hollywood

Le Mans '66

SCENOGRAFIA:

Joker

Jojo Rabbit

Irlandczyk

1917

Pewnego razu... w Hollywood

KOSTIUMY:

Judy

Irlandczyk

Jojo Rabbit

Małe kobietki

Pewnego razu... w Hollywood

CHARAKTERYZACJA:

1917

Gorący temat

Joker

Judy

Rocketman

DŹWIĘK:

1917

Joker

Le Mans '66

Rocketman

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie

EFEKTY SPECJALNE:

Irlandczyk

1917

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie

Król lew

Avengers: Endgame

BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

Grandad was a romantic

In Her Boots

The Magic Book

BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

Azaar

Goldfish

Kamali

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

The Trap

CASTING:

Joker

Historia małżeńska

Dwóch papieży

Pewnego razu... w Hollywood

The Personal History of David Copperfield