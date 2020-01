Joker - Joaquin Phoenix nie ułatwiał zadania charakteryzatorom

Joaquin Phoenix otrzymał za rolę Jokera Złotego Globa i jest jednym z czołowych kandydatów do Oscara w analogicznej kategorii podczas gali organizowanej przez Akademię Filmową. Przy okazji różnych nominacji przyznawanych filmowi Joker, pojawiły się informacje, że aktor nie ułatwiał zadania charakteryzatorom, którzy zadbali o jego komiksowy wizerunek.

Już wcześniej pojawiały się informacje, że ekipa pracująca przy filmie nie miała łatwo z pomysłami Phoenixa, który bardzo poświęcił się dla roli i chciał, aby wszystko było perfekcyjne. Aktor sam chciał początkowo zrobić własny makijaż i włosy, ale zespół charakteryzatorów musiał wypracować z nim kompromis. Okazuje się też, że wyraźnie Phoenix nie czuł się najlepiej podczas procesu charakteryzowania go do roli Jokera. Potrafił znikać przed ekipą między ujęciami, więc załoga miała trudności ze znalezieniem czasu na poprawki. W końcu wpadli na pomysł, aby przekupić odchudzającego się do roli aktora krakersami.

I chyba udało się odnieść wspólny sukces, bo aktor i przede wszystkim film, mogą brać udział w wielu prestiżowych konkursach.