Joker - scenariusz trafił do sieci. Co ujawnia?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Joker przez wielu widzów i krytyków uznany został za jeden z najlepszych filmów 2019 roku. Teraz wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z kompletnym scenariuszem tej produkcji, którego autorami są Todd Phillips i Scott Silver. Liczący 104 strony skrypt został opublikowany w sieci i możecie znaleźć go pod tym adresem.

W scenariuszu widać pewne różnice względem tego, co można było zobaczyć w kinie. Dzięki niemu poznaliśmy odpowiedź na pytanie, które nurtowało widzów po seansie: co stało się z Sophie (w tej roli Zazie Beetz), sąsiadką Arthura Flecka? Skrypt zdradza, że kobieta nie była jedną z ofiar Jokera, bo opisano w nim jedną z finałowych scen, w której ogląda ona ostatni program Murraya. Ostatecznie nie trafiła ona do końcowej wersji filmu, ale wyraźnie sugeruje to, że twórcy nie planowali uśmiercać Sophie.

Scenariusz nie zdradza tożsamości zabójcy Thomasa i Marthy Wayne. Ten podpisany został jedynie jako "punk", co potwierdza, że był to anonimowy przestępca, a nie znany z komiksów Joe Chill, jak niektórzy podejrzewali.