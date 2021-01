Jak umrze Joker? Makabryczny los złoczyńcy ujawniony

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Batman/Catwoman #2, kolejna odsłona głośnej serii ze scenariuszem Toma Kinga. Przypomnijmy, że jej akcja rozgrywa się na 3 płaszczyznach czasowych: w przeszłości, teraźniejszości, a także w ramach jednego z możliwych wariantów przyszłości. Ten ostatni bez dwóch zdań wzbudza wśród czytelników największe emocje; dość powiedzieć, że właśnie pokazano w nim, w jaki sposób Joker poniesie śmierć.

Przypomnijmy, że przedstawionym przez Kinga świecie tytułowi bohaterowie związali się ze sobą na stałe. Bruce Wayne umarł jednak nieco wcześniej, przegrywając śmiertelną walkę z rakiem. Dopiero później sędziwa już Selina Kyle wyruszyła w podróż na położoną nieopodal Gotham City wyspę, na której znajduje się dom spokojnej starości - jednym z jego mieszkańców jest właśnie Książę Zbrodni.

W miarę rozwoju historii dowiedzieliśmy się, że dawna Catwoman chce pomścić tragiczny los, który dotknął Andreę Beaumont; to Joker zabił jej syna i ojca, doprowadzając kobietę do rozpoczęcia działalności jako Phantasm. Gdy złoczyńca słyszy te słowa Seliny, zapewnia ją, że jego wiek nie oznacza, iż jest mniej "zabójczy". W tym samym momencie sięga on po ukryty w zamrażarce pistolet.

Kyle zdołała jednak w okamgnieniu obezwładnić wroga, po czym przyłożyła do jego krtani paznokieć, rozcinając ją na pół. Wykrwawiający się na środku swojego pokoju Książę Zbrodni zdołał jeszcze usłyszeć, że Catwoman złamała daną Batmanowi obietnicę: heros nalegał, by jego partnerka nigdy nie zabiła Jokera w akcie zemsty za los, który spotkał Andreę.

Zobaczcie plansze z komiksu:

Batman/Catwoman #2 - plansze

To nie pierwszy raz, gdy Joker ginie w komiksach; co ciekawe, w większości przypadków jego śmierć ukazywana jest w niezwykle brutalny sposób. Przypomnijmy, że Książę Zbrodni w przeszłości tracił życie m.in. po złamaniu karku czy po przerażającym porażeniu prądem.