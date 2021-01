DC Universe Infinite - startuje nowa platforma wydawnictwa. Cena spodoba się fanom komiksów

DC

Już jutro, 21 stycznia, w Stanach Zjednoczonych zostanie uruchomiona platforma DC Universe Infinite, mająca docelowo pełnić rolę cyfrowej biblioteki wydawnictwa. Przypomnijmy, że jej powstanie jest konsekwencją ostatecznego skasowania projektu znanego pod nazwą DC Universe - dostępne w tym ostatnim serwisie seriale trafiły do oferty HBO Max i stacji The CW, natomiast cyfrowa wypożyczalnia komiksów na mocy decyzji z września ubiegłego roku znalazła dom właśnie w DC Universe Infinite.

Nowa wersja biblioteki zadebiutuje początkowo wyłącznie w USA; w kolejnych miesiącach ma jednak trafiać na kolejne rynki międzynarodowe. W ofercie znajdzie się dostęp do przeszło 25 tys. komiksów i powieści graficznych, wypuszczanych pod szyldem rozmaitych linii wydawniczych DC, Vertigo, Black Label i Milestone Media. Każdy z tytułów pojawi się w platformie 6 miesięcy po premierze wariantu drukowanego.

fot. DC

Usługa ma kosztować 7,99 USD miesięcznie lub 74,99 USD przy zapłacie za cały rok z góry (dla porównania: w przypadku Marvel Unlimited cena ta wynosi 9,99 USD za miesiąc lub 69 USD za rok). Wszystkie konta zarejestrowane w DC Universe zostaną automatycznie przeniesione do Infinite, razem z historią przeglądania i zakupionymi pozycjami. Każdy z fanów, który wykupi lub w chwili obecnej posiada roczny dostęp, otrzyma także voucher na kwotę 25 USD do zrealizowania w sklepie DC (w przypadku korzystania z planu miesięcznego będzie to 10 USD).

Na tym jednak nie koniec. DC Universe Infinite ma stać się "świątynią" dla całej społeczności fanów DC - to właśnie w tej platformie będą transmitowane rozmaite konwenty i wydarzenia związane z branżą komiksową.