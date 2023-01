Joker zaszedł w ciążę - i wiemy z kim. To się dzieje oficjalnie w komiksach DC

Fot. DC COMICS

2023 rok zapowiada się interesująco dla uniwersum DC. W komiksie The Joker: The Man Who Stopped Laughing tytułowy złoczyńca zaszedł w ciążę i urodził syna.

The Joker: The Man Who Stopped Laughing to seria stworzona przez Matthew Rosenberga i Carmine Di Giandomenico. Zadebiutowała w 2022 roku i opowiada o jednym z najsławniejszych przeciwników Batmana. W 4. numerze komiksu Joker zaszedł w ciążę, a matką dziecka jest czarodziejka Zatanna. A przynajmniej można tak powiedzieć, bo to właśnie ją antagonista chciał przekonać do założenia rodziny, w efekcie czego rzuciła na niego zaklęcie, które doprowadziło do ciąży.

Joker zaszedł w ciążę - i wiemy z kim

Poniżej znajdziecie plansze do komiksu DC. Najbardziej interesujące w tym wątku jest chyba to, w jaki sposób Joker urodził. Gdy wszyscy zastanawiali się, jak dziecko będzie w stanie się wydostać, złoczyńca zwymiotował brązową wydzielinę, która zamieniła się w człowieka, wyglądającego jak Joker.

The Joker: The Man Who Stopped Laughing